Starlink підвищує вартість тарифів вперше за кілька років: на скільки зросте ціна

Компанія SpaceX підвищує вартість супутникового інтернету Starlink на $5-10 на місяць через зростання операційних витрат. Оновлені тарифи, які вже діють для нових клієнтів у США та кількох інших країнах, для наявних абонентів набудуть чинності з 18 червня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua, із посиланням на The Verge.

Нові користувачі вже можуть побачити змінені цінники на офіційному сайті провайдера. Для тих, хто вже має підписку, нові тарифи почнуть діяти з 18 червня 2026 року. Не виключено, що найближчим часом вартість тарифних планів зміниться і для України.

Нові тарифи Starlink

Згідно з оновленою сіткою планів, популярний тариф Residential зі швидкістю 100 Мбіт/с зріс у ціні з $50 до $55 на місяць, а пакет на 200 Мбіт/с подорожчав до $85, замість колишніх $80. Максимальний тариф Residential MAX додав у вартості одразу $10 і тепер обійдеться у $130 на місяць.

Також пакет Roam 100 ГБ відтепер коштує $55, тоді як безлімітний тариф Roam Unlimited зріс до $175 на місяць. Єдиним винятком, якого не торкнулося здорожчання, став нещодавно запущений план Roam 300 ГБ – його ціна зафіксована на рівні $80 на місяць.

Найбільш відчутним для користувачів виявилося дворазове підвищення вартості послуги Standby Mode. Цей режим тимчасового заморожування сервісу SpaceX впровадила у серпні 2025 року за $5 на місяць, ліквідувавши безкоштовну паузу. Тепер за збереження профілю в режимі очікування доведеться платити $10.

Чому зросли ціни

У компанії такий крок обґрунтовують суттєвим збільшенням операційних витрат на утримання мережі. Там також нагадали, що глобальні тарифи Starlink залишалися незмінними ще з 2023 року.

Українські державні структури та територіальні громади тепер можуть офіційно закуповувати обладнання Starlink за бюджетні кошти.

Така можливість з'явилася після того, як мобільний оператор «Київстар» став офіційним постачальником послуг супутникового інтернету від SpaceX для вітчизняного бізнесу та держсектору.