Starlink повышает стоимость тарифов впервые за несколько лет: на сколько вырастет цена

Компания SpaceX повышает стоимость спутникового интернета Starlink на $5-10 в месяц из-за роста операционных расходов. Обновленные тарифы, уже действующие для новых клиентов в США и нескольких других странах, для имеющихся абонентов вступят в силу с 18 июня 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The Verge.

Новые пользователи могут увидеть измененные ценники на официальном сайте провайдера. Для тех, у кого уже есть подписка, новые тарифы начнут действовать с 18 июня 2026 года. Не исключено, что в ближайшее время стоимость тарифных планов изменится и для Украины.

Новые тарифы Starlink

Согласно обновленной сетке планов, популярный тариф Residential со скоростью 100 Мбит/с вырос в цене с $50 до $55 в месяц, а пакет на 200 Мбит/с подорожал до $85 вместо прежних $80. Максимальный тариф Residential MAX прибавил в стоимости сразу $10 и теперь обойдется в $130 в месяц.

Также пакет Roam 100 ГБ теперь стоит $55, тогда как безлимитный тариф Roam Unlimited вырос до $175 в месяц. Единственным исключением, которое не коснулось удорожания, стал недавно запущенный план Roam 300 ГБ – его цена зафиксирована на уровне $80 в месяц.

Наиболее ощутимым для пользователей оказалось двукратное повышение стоимости услуги Standby Mode. Этот режим временной заморозки сервиса SpaceX внедрила в августе 2025 года за $5 в месяц, ликвидировав бесплатную паузу. Теперь за сохранение профиля в режиме ожидания придется платить $10.

Почему выросли цены

В компании такой шаг обосновывают существенным увеличением операционных расходов на содержание сети. Там также напомнили, что глобальные тарифы Starlink оставались неизменными с 2023 года.

