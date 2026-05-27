Читать на русском
ЄС дозволить Starlink та Amazon змагатися за супутникові частоти, але обмежить їхню частку
Європейська комісія оголосила, що неєвропейські супутникові оператори, такі як Starlink Ілона Маска та проєкт низькоорбітального зв'язку від Amazon, матимуть право брати участь у конкурсах на отримання частот мобільного супутникового спектра. Водночас Брюссель обмежить максимальну частку, яку зможуть викупити американські гіганти.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.
Такий крок став компромісним результатом внутрішніх дискусій усередині ЄС. Частина єврокомісарів наполягала на повному виключенні компаній зі США з тендерів задля захисту технологічного суверенітету Європи на тлі глобального протистояння з Китаєм та трансатлантичної напруженості.
Розподіл частот та захист власних інтересів
Згідно із затвердженим планом, доступний супутниковий спектр у діапазоні 2 ГГц буде розділений за суворими квотами.
Ключові деталі пропозиції Єврокомісії:
- Комерційна квота: дві третини доступного спектра розділять порівну між європейськими та іноземними (переважно американськими) операторами для надання комерційних послуг цивільним користувачам.
- Державний резерв: решту (одну третину частот) повністю зарезервують для стратегічних потреб держав-членів ЄС — військової логістики, нацбезпеки та урядового зв'язку.
- Європейська альтернатива: цим зарезервованим суверенним сегментом керуватиме виключно європейський оператор. Технологію інтегрують із майбутньою європейською супутниковою системою IRIS², що складатиметься з 290 апаратів і є прямою відповіддю Брюсселя на домінування Starlink.
- Перехідний період: ліцензії для американських компаній Viasat та EchoStar, які вже працюють у регіоні, продовжать на два роки після завершення їхнього поточного терміну у травні 2027 року.
Частотний діапазон 2 ГГц є критично важливим для сучасної індустрії, оскільки дозволяє забезпечувати пряме підключення мобільних пристроїв до супутників в обхід наземних вишок операторів. Це гарантує доступ до швидкісного інтернету у найвіддаленіших точках та під час кризових ситуацій. Для набуття чинності ця норма ще має пройти затвердження в Європарламенті та урядах країн ЄС.
