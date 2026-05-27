ЕС позволит Starlink и Amazon соревноваться за спутниковые частоты, но ограничит их долю

Европейская комиссия объявила, что неевропейские спутниковые операторы, такие как Starlink Илона Маска и проект низкоорбитальной связи от Amazon, будут вправе принимать участие в конкурсах на получение частот мобильного спутникового спектра. В то же время, Брюссель ограничит максимальную долю, которую смогут выкупить американские гиганты.

Этот шаг стал компромиссным результатом внутренних дискуссий внутри ЕС. Часть еврокомиссаров настаивала на полном исключении компаний из США из тендеров по защите технологического суверенитета Европы на фоне глобального противостояния с Китаем и трансатлантической напряженности.

Распределение частот и защита собственных интересов

Согласно утвержденному плану, доступный спутниковый спектр в диапазоне 2 ГГц будет разделен по строгим квотам.

Ключевые детали предложения Еврокомиссии:

Коммерческая квота: две трети доступного спектра разделят поровну между европейскими и иностранными (преимущественно американскими) операторами для предоставления коммерческих услуг гражданским пользователям.

Государственный резерв: остальную часть (одну треть частот) полностью зарезервируют для стратегических нужд государств-членов ЕС — военной логистики, нацбезопасности и правительственной связи.

Европейская альтернатива: этим зарезервированным суверенным сегментом будет управлять исключительно европейский оператор. Технологию интегрируют с будущей европейской спутниковой системой IRIS², состоящей из 290 аппаратов и прямой ответом Брюсселя на доминирование Starlink.

Переходный период: лицензии для американских компаний Viasat и EchoStar, уже работающих в регионе, продлят на два года после завершения их текущего срока в мае 2027 года.

Частотный диапазон 2 ГГц критически важен для современной индустрии, поскольку позволяет обеспечивать прямое подключение мобильных устройств к спутникам в обход наземных вышек операторов. Это гарантирует доступ к высокоскоростному интернету в самых отдаленных точках и в кризисных ситуациях. Для вступления в силу этой нормы еще предстоит пройти утверждение в Европарламенте и правительствах стран ЕС.

