Россия пытается глушить системы Starlink для противодействия украинским дронам

Российские войска пытаются противодействовать атакам украинских беспилотников промежуточного радиуса действия ("mid-strike"). Для этого они маскируют военные грузы и устанавливают мощные системы радиоэлектронной борьбы для глушения спутникового Интернет Starlink от компании SpaceX.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Украинские дальнобойные дроны, часто управляемые именно через Starlink, в этом году успешно атаковали линии поставки, топливные склады, объекты ПВО и командные пункты РФ. Это нарушило логистику оккупантов и повлекло за собой дефицит горючего в оккупированном Крыму и других регионах. Однако сейчас Россия ищет способы защиты этих ударов.

Новые российские системы РЭБ против спутников

Большинство украинских миссий с использованием дронов промежуточного радиуса действия выполняются через Starlink. Эта связь позволяет пилоту удаленно управлять беспилотником на расстоянии десятков километров и раньше считалась защищенной от глушения.

Советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что Россия начала развертывать комплексы РЭБ "Волна Купол Гарант". Сигнал этой системы достаточно силен, чтобы дестабилизировать работу терминалов Starlink в радиусе около 20 квадратных километров. Сейчас на фронте было обнаружено около десяти таких установок.

В то же время, эти системы сами становятся приоритетной целью для украинских военных. Бойцы 422-го полка беспилотных систем рассказали, что совместно с СБУ уже уничтожили два таких комплекса с помощью дронов, после чего связь в зоне операций полностью восстанавливалась.

Маскировка горючего под гражданские авто

Помимо использования РЭС, российская армия меняет логистику для защиты своих составов и топлива. По данным украинских командиров и военной разведки, оккупанты применяют следующие методы:

маскируют бензовозы под перекрашенные молоковозы или водовозы;

перевозят горючее, боеприпасы и провизию маленькими партиями на гражданских легковых автомобилях, квадроциклах и мотоциклах;

передвигаются малыми колоннами в сопровождении пикапов с пулеметами и выбирают проселки, чтобы избежать наблюдения;

прячут запасы в блиндажах, брошенных зданиях, аграрных сооружениях и гражданских АЗС.

Военные аналитики отмечают, что украинские удары в глубь тыла врага стали одним из важнейших факторов на поле боя в этом году. Однако масштабирование производства российских глушилок может усложнить проведение таких операций в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что план ЕС по спутникам может подорвать связь в Украине. Компания SpaceX подвергла критике инициативу Европейского Союза по ограничению доступа к спутниковому спектру частот. В компании подчеркнули, что этот шаг создает серьезные риски ухудшения качества связи в Украине, где терминалы Starlink играют критически важную роль в коммуникации с начала полномасштабного российского вторжения.