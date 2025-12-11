Якісна питна вода та модернізація водопостачання: уряд затвердив план реалізації Водної стратегії України

Кабмін ухвалив Операційний план реалізації у 2025-2027 роках Водної стратегії України на період до 2050 року. План задає чіткий курс на відновлення та сталий розвиток водної галузі, зокрема покращення якості питної води та модернізацію застарілих систем водопостачання.

про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Мета і переваги

Цей документ є відповіддю на два ключові виклики сучасності: зростаючі кліматичні загрози та катастрофічні наслідки збройної агресії РФ для водних ресурсів і інфраструктури.

Реалізація плану дозволить:

зменшити ризики виникнення захворювань, пов’язаних зі споживанням неякісної питної води;

залучити інвестиції у модернізацію систем централізованого водопостачання та водовідведення;

покращити очищення міських стічних вод та інтегрувати ці заходи у просторове планування громад;

скоротити потенційні збитки для водних екосистем та рибного господарства.

Заступниця Міністра Ірина Овчаренко наголосила, що цей план "це про безпеку, стійкість та відповідальне управління водними ресурсами України... Йдеться про реальні зміни: створення засад для якісної питної води, вищу водоефективність, відновлені водні екосистеми".

Ефективність та євростандарти

Окрема увага приділяється підвищенню водоефективності у трьох критично важливих секторах:

промисловість;

сільське господарство;

житлово-комунальне господарство (ЖКГ).

Для досягнення цієї мети передбачається скорочення втрат прісної води (які зараз є значними), а також посилення державного контролю за спеціальним водокористуванням та вдосконалення обліку водних ресурсів.

Цей Операційний план забезпечить перехід від теорії до практичної реалізації європейських принципів управління водними ресурсами, формуючи сучасну систему водної безпеки, повністю узгоджену зі стандартами ЄС.

