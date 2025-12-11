Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Качественная питьевая вода и модернизация водоснабжения: правительство утвердило план реализации Водной стратегии Украины

Днестровское водохранилище
Правительство утвердило Операционный план реализации Водной стратегии Украины / Википедия

Кабмин одобрил Операционный план реализации в 2025-2027 годах Водной стратегии Украины на период до 2050 года. План задает четкий курс на восстановление и устойчивое развитие водной отрасли, в частности, улучшение качества питьевой воды и модернизацию устаревших систем водоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Цели и преимущества

Этот документ является ответом на два ключевых вызова современности: растущие климатические угрозы и катастрофические последствия вооруженной агрессии РФ для водных ресурсов и инфраструктуры.

Реализация плана позволит:

  • снизить риски возникновения заболеваний, связанных с потреблением некачественной питьевой воды;
  • привлечь инвестиции в модернизацию систем централизованного водоснабжения и водоотвода;
  • улучшить очистку городских сточных вод и интегрировать эти меры в пространственное планирование общин;
  • сократить потенциальный ущерб для водных экосистем и рыбного хозяйства.

Заместитель Министра Ирина Овчаренко подчеркнула, что этот план "это о безопасности, устойчивости и ответственном управлении водными ресурсами Украины... Речь идет о реальных изменениях: создании основ для качественной питьевой воды, более высокой водоэффективности, восстановлены водные экосистемы".

Эффективность и евростандарты

Отдельное внимание уделяется повышению водоэффективности в трех критически важных секторах:

  • промышленность;
  • сельское хозяйство;
  • жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).

Для достижения этой цели предполагается сокращение потерь пресной воды (которые сейчас значительны), а также усиление государственного контроля за специальным водопользованием и усовершенствование учета водных ресурсов.

Этот операционный план обеспечит переход от теории к практической реализации европейских принципов управления водными ресурсами, формируя современную систему водной безопасности, полностью согласованную со стандартами ЕС.

Напомним, Украина и Германия согласовали новые шаги для усиления сотрудничества в сфере климатической политики и " зеленого " восстановления. Сотрудничество охватывает адаптацию к изменению климата, сокращению выбросов парниковых газов, управлению отходами, охране природы, водным ресурсам и внедрению европейских экологических стандартов.

Автор:
Татьяна Ковальчук