Качественная питьевая вода и модернизация водоснабжения: правительство утвердило план реализации Водной стратегии Украины

Кабмин одобрил Операционный план реализации в 2025-2027 годах Водной стратегии Украины на период до 2050 года. План задает четкий курс на восстановление и устойчивое развитие водной отрасли, в частности, улучшение качества питьевой воды и модернизацию устаревших систем водоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Цели и преимущества

Этот документ является ответом на два ключевых вызова современности: растущие климатические угрозы и катастрофические последствия вооруженной агрессии РФ для водных ресурсов и инфраструктуры.

Реализация плана позволит:

снизить риски возникновения заболеваний, связанных с потреблением некачественной питьевой воды;

привлечь инвестиции в модернизацию систем централизованного водоснабжения и водоотвода;

улучшить очистку городских сточных вод и интегрировать эти меры в пространственное планирование общин;

сократить потенциальный ущерб для водных экосистем и рыбного хозяйства.

Заместитель Министра Ирина Овчаренко подчеркнула, что этот план "это о безопасности, устойчивости и ответственном управлении водными ресурсами Украины... Речь идет о реальных изменениях: создании основ для качественной питьевой воды, более высокой водоэффективности, восстановлены водные экосистемы".

Эффективность и евростандарты

Отдельное внимание уделяется повышению водоэффективности в трех критически важных секторах:

промышленность;

сельское хозяйство;

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).

Для достижения этой цели предполагается сокращение потерь пресной воды (которые сейчас значительны), а также усиление государственного контроля за специальным водопользованием и усовершенствование учета водных ресурсов.

Этот операционный план обеспечит переход от теории к практической реализации европейских принципов управления водными ресурсами, формируя современную систему водной безопасности, полностью согласованную со стандартами ЕС.

Напомним, Украина и Германия согласовали новые шаги для усиления сотрудничества в сфере климатической политики и " зеленого " восстановления. Сотрудничество охватывает адаптацию к изменению климата, сокращению выбросов парниковых газов, управлению отходами, охране природы, водным ресурсам и внедрению европейских экологических стандартов.