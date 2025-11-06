Запланована подія 2

Читати українською

Украина и Германия усиливают партнерство в сфере климата и "зеленого" восстановления

Украина и Германия расширяют экологическое партнерство
Украина и Германия расширяют экологическое партнерство / Минэкономики

Украина и Германия согласовали новые шаги по усилению сотрудничества в сфере климатической политики и "зеленого" восстановления, в частности, подготовку совместных проектов в рамках Green Recovery Platform и координацию донорского финансирования для экологических реформ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики, в котором состоялась встреча с немецкой делегацией, посвященная усилению сотрудничества в сфере экологии, защиты климата и "зеленого" восстановления.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления украинско-германского взаимодействия в сфере экологии, климатической политики и "зеленой" трансформации, в частности, в контексте евроинтеграционного курса Украины. Особое внимание было уделено подготовке совместных проектов в рамках Green Recovery Platform и координации донорского финансирования в сфере охраны окружающей среды.

Действующие совместные инициативы

Украина и Германия реализуют ряд проектов при поддержке правительства Германии и ЕС через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), среди них:

  • "Лучшие доступные технологии и методы управления (НИТМ) для Украины" (10 млн евро, 2019–2025),
  • "Поддержка внедрения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТВ)" (3 млн евро, 2017-2026),
  • "EU4ClimateResilience" - программа ЕС и правительства Германии по поддержке "зеленого" перехода (2024-2027);
  • "Климатический офис" (3,5 млн евро, 2022-2027),
  • "Адаптация в Черноморском регионе (PAABS)" (17,5 млн евро, 2024-2029).

"Германия — страна, которая не просто поддерживает экологическую политику Украины, но и инвестирует в ее постоянную трансформацию. Благодаря немецким проектам мы продвигаем модернизацию промышленности, запускаем ключевые инструменты климатической политики и приближаем законодательство к требованиям ЕС. Как лидер Green Recovery Platform, Германия демонстрирует как сотрудничество, так и партнерство может влиять на восстановление и одновременно. основу украинского будущего в ЕС", - отметил заместитель министра экономики Павел Карташов.

Евроинтеграционный контекст

Украинская сторона представила обновленные наработки в области адаптации, декарбонизации и законодательного приближения к acquis ЕС, а также отметила важность стабильной экспертной поддержки Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Отдельно обсудили прогресс Украины в рамках раздела 27 "Окружающая среда и изменение климата" (кластер 4 Green Agenda and Sustainable Connectivity), который включает адаптацию к изменению климата, сокращение выбросов парниковых газов, управление отходами, охрану природы, водные ресурсы и внедрение европейских экологических стандартов.

Напомним, с 1 января 2024 года в Украине вступил в действие закон, предусматривающий создание Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации был принят Верховной Радой еще весной 2023 года.

Автор:
Татьяна Гойденко