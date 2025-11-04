Запланована подія 2

Еще 3 млрд евро: Германия планирует увеличить помощь Украине в 2026 году — Reuters

Германия существенно наращивает помощь Украине / Depositphotos

Правительство Германии планирует существенно увеличить свою финансовую помощь Украине в 2026 году, прибавив в запланированный бюджет примерно 3 миллиарда евро ($3,5 миллиарда).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два правительственных источника.

По данным агентства, эти дополнительные средства будут направлены преимущественно на военную помощь, включая артиллерию, беспилотники, бронированную технику и замену двух систем противовоздушной обороны Patriot, ранее передаваемых Украине.

Германия уже является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, предоставив около 40 миллиардов евро с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В проекте бюджета на 2026 год Германия уже заложила в поддержку Украины 8,5 млрд евро. Таким образом, с учетом дополнительных 3 миллиардов евро, общий объем помощи может составить 11,5 миллиарда евро.

По информации инсайдеров, предложение о дополнительном финансировании, которое, как ожидается, внесут министры финансов и обороны, уже получило поддержку канцлера Фридриха Мерца.

Напомним, недавно Германия выделила 60 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины для усиления устойчивости критической инфраструктуры. Денежные средства пойдут на приобретение генераторов, энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Автор:
Татьяна Бессараб