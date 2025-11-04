Ще 3 млрд євро: Німеччина планує збільшити допомогу Україні у 2026 році – Reuters

Уряд Німеччини планує суттєво збільшити свою фінансову допомогу Україні у 2026 році, додавши до запланованого бюджету приблизно 3 мільярди євро ($3,5 мільярда).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, посилаючись на два урядові джерела.

За даними агентства, ці додаткові кошти будуть спрямовані переважно на військову допомогу, включаючи артилерію, безпілотники, броньовану техніку та заміну двох систем протиповітряної оборони Patriot, які раніше були передані Україні.

Німеччина вже є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, надавши близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У проєкті бюджету на 2026 рік Німеччина вже заклала на підтримку України 8,5 мільярда євро. Таким чином, з урахуванням додаткових 3 мільярдів євро, загальний обсяг допомоги може сягнути 11,5 мільярда євро.

За інформацією інсайдерів, пропозиція про додаткове фінансування, яку, як очікується, внесуть міністри фінансів та оборони, вже отримала підтримку канцлера Фрідріха Мерца.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина виділила 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України для посилення стійкості критичної інфраструктури. Кошти підуть на придбання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.