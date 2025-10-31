Запланована подія 2

Україна та Німеччина підписали угоди на €70 млн для ВПО, лікарень і енергоефективності

Німеччина інвестує в житло для ВПО та розвиток енергоефективності в Україні
Під час зустрічі з міністром економічного розвитку та співробітництва Німеччини Рім Алабалі-Радован Україна підписала низку угод на реалізацію житлових програм для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), відновлення лікарень та розвитку енергоефективності у громадах на загальну суму близько 70 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Зокрема:

  • €13,5 млн спрямовані на модернізацію 9 лікарень: енергоефективні будівлі, нове обладнання та навчання медперсоналу.
  • €24,2 млн виділено на реконструкцію та будівництво житла для ВПО, а також поліпшення умов у тимчасових місцях проживання.
  • €33 млн у рамках співпраці Мінрозвитку, МОМ та Держмолодьжитла дозволять 600 родинам ВПО придбати власне житло за пільговими умовами.

Також у планах — запуск проєкту "Енергетична безпека для України: муніципальна, відновлювана, ефективна" спільно з Урядом Швейцарії та Німецьким товариством міжнародного співробітництва.

Він передбачає допомогу громадам у розробці енергетичних планів, створенні систем енергоменеджменту, навчанні фахівців та наближенні України до стандартів ЄС у сфері сталої енергетики.

Програма пільгової іпотеки для ВПО, яку реалізує Держмолодьжитло спільно з банком KfW, продовжується: планується залучити ще €75 млн, щоб забезпечити житлом понад 2 тисячі родин.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина виділила 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України для посилення стійкості критичної інфраструктури. Кошти підуть на придбання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Тетяна Гойденко