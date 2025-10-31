Запланована подія 2

Украина и Германия подписали соглашения на €70 млн для ВПЛ, больниц и энергоэффективности

Во время встречи с Федеральным министром экономического развития и сотрудничества Германии Рим Алабали-Радован Украина подписала ряд соглашений на реализацию жилищных программ для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), восстановление больниц и развитие энергоэффективности в общинах на общую сумму около 70 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

В частности:

  • €13,5 млн направлены на модернизацию 9 больниц: энергоэффективные здания, новое оборудование и обучение медперсоналу.
  • €24,2 млн. выделено на реконструкцию и строительство жилья для ВПЛ, а также улучшение условий во временных местах проживания.
  • €33 млн в рамках сотрудничества Минразвития, МОМ и Госмолодежилья позволят 600 семьям ВПЛ приобрести собственное жилье по льготным условиям.

Также в планах - запуск проекта "Энергетическая безопасность для Украины: муниципальная, возобновляемая, эффективная" совместно с Правительством Швейцарии и Немецким обществом международного сотрудничества.

Он предусматривает помощь общинам в разработке энергетических планов, создании систем энергоменеджмента, обучении специалистов и приближении Украины к стандартам ЕС в сфере устойчивой энергетики.

Программа льготной ипотеки для ВПЛ, которую реализует Госмолодежь совместно с банком KfW, продолжается: планируется привлечь еще €75 млн, чтобы обеспечить жильем более 2 тысяч семей.

Напомним, недавно Германия выделила 60 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины для усиления устойчивости критической инфраструктуры. Денежные средства пойдут на приобретение генераторов, энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Автор:
Татьяна Гойденко