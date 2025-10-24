Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Германия выделяет 60 млн евро в поддержку энергетики Украины

энергетика
Средства будут направлены на поставку генераторов / Юлия Свириденко

Германия выделяет 60 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины для усиления устойчивости критической инфраструктуры. Средства будут направлены на быструю поставку генераторов, энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Во время встречи с министершей энергетики Германии Екатериной Райхе стороны обсудили подготовку Украины к зиме и меры по укреплению энергетической устойчивости.

Договорено создать совместную рабочую группу по энергетике и расширить индустриальное сотрудничество. В декабре в Берлине состоится украино-немецкий бизнес-форум, который станет площадкой для новых партнерств между компаниями обеих стран.

Свириденко предложила Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария.

Премьер также поблагодарила за активную позицию по использованию российских активов для помощи Украине. Она подчеркнула, что сегодня макрофинансовая поддержка особенно важна.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года. С тех пор он мобилизовал больше   1,25 млрд евро от более 33 доноров.   Контракты заключены с 60 энергетическими компаниями в 21 регионе страны.

Автор:
Татьяна Гойденко