Германия выделяет 60 млн евро в поддержку энергетики Украины

Германия выделяет 60 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины для усиления устойчивости критической инфраструктуры. Средства будут направлены на быструю поставку генераторов, энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Во время встречи с министершей энергетики Германии Екатериной Райхе стороны обсудили подготовку Украины к зиме и меры по укреплению энергетической устойчивости.

Договорено создать совместную рабочую группу по энергетике и расширить индустриальное сотрудничество. В декабре в Берлине состоится украино-немецкий бизнес-форум, который станет площадкой для новых партнерств между компаниями обеих стран.

Свириденко предложила Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария.

Премьер также поблагодарила за активную позицию по использованию российских активов для помощи Украине. Она подчеркнула, что сегодня макрофинансовая поддержка особенно важна.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года. С тех пор он мобилизовал больше 1,25 млрд евро от более 33 доноров. Контракты заключены с 60 энергетическими компаниями в 21 регионе страны.