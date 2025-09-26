Великобритания увеличивает вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 150,6 млн евро

Великобритания внесла дополнительный взнос в размере 48,7 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, доведя общую сумму своей помощи до 150,6 млн евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Благодаря грантовым средствам будет реализован ряд проектов для укрепления энергетической устойчивости Украины, в частности:

ремонт критически важных сетей,

защита ключевых энергетических активов,

поддержку возобновляемой и децентрализованной энергетики.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что эта помощь особенно важна накануне нового отопительного сезона:

"Мы проводим плановые ремонты на энергетических объектах, устанавливаем дополнительные генерирующие мощности, готовим к пиковым нагрузкам системы передачи электроэнергии и теплоснабжения, формируем запасы резервного оборудования. Спасибо Великобритании за очередной вклад в Фонд поддержки энергетики", - отметила она.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, недавно посетившая Киев, подчеркнула непреклонность поддержки:

"Мы знаем, что российская агрессия представляет долгосрочную угрозу безопасности и стабильности не только для Украины, но и для всей Европы. Поддержка Великобритании сильнее, чем когда-либо".

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года. С тех пор он мобилизовал более 1,25 млрд евро от более 33 доноров. Контракты заключены с 60 энергетическими компаниями в 21 регионе страны.

Несмотря на это, дефицит финансирования остается значительным. В настоящее время не хватает более 600 млн. евро для покрытия приоритетных потребностей.