Велика Британія збільшує внесок до Фонду підтримки енергетики України до 150,6 млн євро

Велика Британія зробила додатковий внесок у розмірі 48,7 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, довівши загальну суму своєї допомоги до 150,6 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Завдяки грантовим коштам буде реалізовано низку проєктів для зміцнення енергетичної стійкості України, зокрема:

ремонт критично важливих мереж,

захист ключових енергетичних активів,

підтримку відновлюваної та децентралізованої енергетики.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що ця допомога є особливо важливою напередодні нового опалювального сезону:

"Ми проводимо планові ремонти на енергетичних обʼєктах, встановлюємо додаткові генеруючі потужності, готуємо до пікових навантажень системи передачі електроенергії та теплопостачання, формуємо запаси резервного обладнання. Дякуємо Великій Британії за черговий внесок до Фонду підтримки енергетики", - зазначила вона.

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка нещодавно відвідала Київ, підкреслила непохитність підтримки:

"Ми знаємо, що російська агресія становить довгострокову загрозу безпеці та стабільності не лише для України, а й для всієї Європи. Підтримка Великої Британії сильніша, ніж будь-коли".

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року. Відтоді він мобілізував понад 1,25 млрд євро від більш ніж 33 донорів. Контракти укладені з 60 енергетичними компаніями у 21 регіоні країни.

Попри це, дефіцит фінансування лишається значним. Наразі бракує понад 600 млн євро для покриття пріоритетних потреб.