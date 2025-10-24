Німеччина виділяє 60 млн євро на підтримку енергетики України

Німеччина виділяє 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України для посилення стійкості критичної інфраструктури. Кошти будуть спрямовані на швидке постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Під час зустрічі з міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе, сторони обговорили підготовку України до зими та заходи зі зміцнення енергетичної стійкості.

Домовлено створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю. У грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який стане майданчиком для нових партнерств між компаніями обох країн.

Свириденко запропонувала Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів, за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія.

Прем’єрка також подякувала за активну позицію щодо використання російських активів для допомоги Україні. Вона підкреслила, що сьогодні макрофінансова підтримка є особливо важливою.

Додамо, Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року. Відтоді він мобілізував понад 1,25 млрд євро від більш ніж 33 донорів. Контракти укладені з 60 енергетичними компаніями у 21 регіоні країни.