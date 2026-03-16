Украина переходит в европейскую систему управления водными ресурсами: что известно

вода
В столице презентовали платформу для дискуссий о будущем водной политики / Depositphotos

В Киеве стартовал первый этап проекта "Время воды" — платформы для обсуждения новых подходов к управлению водными ресурсами и экономике водопользования в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Водная политика Украины

В мероприятии приняли участие представители государства, науки, бизнеса и международных организаций, обсудивших модернизацию водного сектора, инвестиции в инфраструктуру и внедрение европейских стандартов управления водой.

В центре обсуждения участников мероприятия были практические шаги по модернизации водного сектора Украины, повышению его инвестиционной привлекательности и формированию современных экономических подходов к водопользованию. Отдельное внимание было уделено развитию интегрированного управления водными ресурсами, усилению межведомственной координации и поиску решений для преодоления ключевых вызовов отрасли. Речь шла, в частности, о проблемах загрязнения воды, ее дефицита, разрушении инфраструктуры, последствиях изменения климата, а также противоречиях между различными водопользователями.

Во время открытия мероприятия заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко отметила, что Украина уже системно двигается в направлении внедрения европейской модели управления водными ресурсами. По ее словам, в стране сформированы базовые предпосылки для такого перехода: разработаны планы управления речными бассейнами, проведено водохозяйственное районирование, созданы водохозяйственные балансы и бассейновые советы. Эти институты, по ее словам, позволяют всем заинтересованным сторонам участвовать в процессе принятия решений по управлению водными ресурсами.

В то же время она подчеркнула, что для реальных изменений в водном секторе недостаточно стратегических документов - отрасль нуждается в значительных инвестициях. Прежде всего, речь идет о реализации мероприятий, предусмотренных планами управления речными бассейнами, значительная часть которых связана с модернизацией и реконструкцией очистной инфраструктуры.

В Министерстве экономики также работают над формированием новой модели покрытия стоимости водных услуг, базирующейся на принципе "загрязнитель платит", предусмотренном Водной рамочной директивой Европейского Союза. Достижение хорошего экологического состояния вод, в частности, благодаря обновлению очистных сооружений, рассматривается как один из ключевых элементов выполнения требований настоящей директивы.

Отдельное внимание участники мероприятия уделили законопроекту о создании операторов мелиоративных систем, который находится на подписи у президента Украины. Ожидается, что его принятие будет способствовать модернизации мелиоративной инфраструктуры и усилению экологической составляющей водопользования. Речь идет не только об обновлении систем мелиорации, но и о повышении эффективности использования водных ресурсов.

Модернизация таких систем, по оценкам участников дискуссии, позволит снизить потери воды, сократить энергопотребление и снизить объемы забора воды из природных источников. Кроме того, новый подход может открыть доступ к финансовым и инвестиционным инструментам для дальнейшего развития отрасли.

Напомним, Украина и Германия согласовали новые шаги для усиления сотрудничества в сфере климатической политики и "зеленого" восстановления. Сотрудничество охватывает адаптацию к изменению климата, сокращению выбросов парниковых газов, управлению отходами, охране природы, водным ресурсам и внедрению европейских экологических стандартов.

Автор:
Ольга Опенько