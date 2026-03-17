Еще три кластера: Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС
17 марта украинская делегация в Брюсселе получила условия по последним трем переговорным кластерам. Теперь государство имеет полный перечень требований, выполнение которых необходимо для официального членства в Европейском Союзе.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
Речь идет о таких блоках:
- кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие";
- кластер 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение";
- кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".
По словам Свириденко, впервые в истории Украина владеет полным пакетом условий, выполнение которых обязательно для вступления в ЕС. Ранее в декабре украинская сторона уже получила бенчмарки по другим трем направлениям: основы процесса вступления, внутренний рынок и внешние отношения.
Следующим этапом является выполнение полученных условий, успешное закрытие всех кластеров и подготовка отчетности. Финальным шагом к полноправному членству станет подписание договора о вступлении Украины в ЕС.
"Правительство продолжит выполнять условия вступления - будет внедрять необходимые реформы, мероприятия и будет отчитываться перед ЕС", - подчеркнула премьер.
Полученный сегодня документ с условиями Кабмин направит в Верховную Раду для совместной работы по их выполнению.
Напомним, Украина в 2025 году выполнила 84% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее.