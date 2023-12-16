Приватизація ТРЦ Ocean Plaza. Стало відомо, коли варто очікувати на аукціон

Столичний ТРЦ Ocean Plaza вдасться виставити на аукціон не раніше другої половини 2024 року. Про це заявив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль у коментарі Forbes.

За його словами, для початку аукціонних процедор Фонд держмайна та Мінʼюст повернули попередню редакцію статуту ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", яке керує коштами державної частки Ocean Plaza.

"Це розблокувало можливість призначення нового менеджменту. Адже за попереднім статутом неможливо було переобрати дирекцію, створити наглядову раду та змінити керуючу компанію, яка мала російський слід", – висловився Коваль.

Наразі в компанії, яка керує торговельно-розважальним центром, відбувається відбір нового менеджменту, а також інвентаризація, яка стосується зокрема й фінансових зобовʼязань.

Ocean Plaza: конфіскація активу в росіян

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.

Як зазначав у жовтні тодішній в.о. голови Фонду Олександр Федоришин, призначати дату аукціону, де буде продано Ocean Plaza, можна буде після того, як уряд включить державну частку обʼєкті до великої приватизації та погодить умови продажу, які визначить аукціонна комісія. Очікується, що стартова ціна ТРЦ становитиме 1,3 млрд гривень.