Какие убытки наносят бизнесу и экономике воздушные тревоги: названа сумма

Если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, ущерб за сутки тревоги будет условно составлять 9 млрд грн.

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Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, еще год назад в Украине ущерб от воздушных тревог составлял 7 млрд грн в день.

"Если считать убытки в привязке к ВВП – они постоянно увеличиваются. Но здесь нужно учитывать номинально растущий ВВП, который по оценкам НБУ, в этом году составит 6,63 трлн грн. Если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики, убытки за чистые сутки тревоги, условно составят 9 млрд грн", - отметил Гетманцев.

Он уточнил, что такой подход к расчетам приблизительный и может меняться по регионам. На приблизительность расчетов влияет и то, что значительная часть тревог приходится на ночное время.

Однако, как подчеркнул Гетманцев, оценить ориентировочный масштаб потерь в валовой добавленной стоимости все же можно.

Продолжительность воздушных тревог за это время составляла:

Киевский регион - 2,5 суток

Днепровщина – 5 суток

Харьковщина – 5 суток

Львовщина – 1 день.

Каков удар для бюджета?

"Все налоги по сводному бюджету (вместе с ЕСВ) занимают около трети ВВП (в 2022 году – 34% ВВП). Поэтому, если говорить о налогах, то потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют - 3 млрд грн в сутки вынужденного простоя", – подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в 2 дня в месяц, потери сводного бюджета и пенсионного фонда могут достигать 6 млрд грн в месяц.

Гетманцев заметил, что это значительная сумма и для ее понимания привел плановые цифры финансирования:

дошкольное образование – это 4,4 млрд грн/месяц;

среднее образование – 13 млрд грн/месяц;

программы медицинских гарантий – 14 млрд грн/месяц.

Однако, по мнению Гетманцева, неправильно сводить вопросы тревог только к негативному экономическому эффекту.

"Тревоги – это вопросы безопасности и человеческих жизней, а уже потом – убытков. Украинцы на втором году войны научились сами для себя классифицировать опасность, выставляя условные маркеры. Но очевидно, что риски реальны и «тренировочный» полет МиГ-31К может закончиться пуском ракет ", – подчеркнул Гетманцев.

Минимизировать ущерб и при этом обезопасить украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября провел Ставку, по результатам которой поручил военному командованию "предложить решение", чтобы взлеты российских МИГов "не парализовывали" всю страну на несколько часов.

"Есть поручение президента, адресованное Минобороны, Генштабу, Правительству. Уверен, что с учетом усиления нашей ПВО определенное практическое решение относительно затяжных тревог будет найдено. Минимизировать ущерб и при этом обезопасить украинцев – вот та задача, которая сейчас решается. Впрочем, конкретный механизм, если такое решение будет принято, должны комментировать, прежде всего, военные и специалисты по национальной безопасности", - подчеркнул Гетманцев.

Длительные воздушные тревоги

Россияне начали держать МиГи в воздухе по 3 часа, понимая, что столь длительные тревоги негативно влияют на украинскую экономику, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Ведь при тревоге не работают отдельные виды транспорта, школы, предприятия, бизнес.

Кроме того, теперь россияне дозаправляют самолеты в воздухе, что автоматически увеличивает продолжительность воздушной тревоги.

При этом Игнат уверяет, что в Украине не объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда взлетает российское МИГ, а только когда есть четкая информация от разведки и западных партнеров, что на борту самолета могут быть ракеты.

"Если есть подтверждение, что вылетел пустой МИГ и перебазировался – это одно. Или мы точно знаем, что он взлетел без ракеты, тогда тревогу не объявляем. Если мы точно не знаем, есть ли на борту самолета ракета, то воздушная тревога объявляется, ведь мы не можем рисковать жизнями людей. У нас есть разные источники информации. Если мы знаем, что опасности нет, тогда ничего не объявляем", - сказал Игнат.

Отметим, что в последние дни в соцсетях призывают перестать объявлять тревогу по всей Украине, пока российская авиация по 2-3 часа летает в воздухе, не нанося ракетных ударов. Или перестать останавливать работу транспорта и бизнеса.