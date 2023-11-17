Зеленський доручив знайти рішення, щоб злети МІГів "не паралізували" всю країну на кілька годин

Президент України Володимир Зеленський 17 листопада провів Ставку, за результатами якої доручив військовому командуванню "запропонувати рішення", щоб злети російських МІГів "не паралізовували" всю країну на кілька годин.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що на Ставці заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

"Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги", - розповів Зеленський.

Також заслухали доповідь міністра стратегпрому Олександра Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК, а також про поточний стан і перспективи багаторічної ракетної програми, ухваленої ще у 2021 році.

Обговорювали також ситуацію на фронті поблизу Лимана, Бахмута, Авдіївки, на Херсонщині.

"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години", - підкреслив Зеленський.

Тривалі повітряні тривоги

Росіяни почали тримати МіГи в повітрі по 3 години, розуміючи, що такі тривалі тривоги негативно впливають на українську економіку, заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Адже під час тривоги не працюють окремі види транспорту, школи, підприємства, бізнес.

Крім того, тепер росіяни дозаправляють літаки в повітрі, що автоматично збільшує тривалість повітряної тривоги.

При цьому Ігнат запевняє, що в Україні не оголошують повітряну тривогу щоразу, коли злітає російське МІГ, а лише коли є чітка інформація від розвідки та західних партнерів, що на борту літака можуть бути ракети.

"Якщо є підтвердження, що вилетів порожній МІГ і перебазувався - це одне. Або ми точно знаємо, що він злетів без ракети, тоді тривогу не оголошуємо. Якщо ми точно не знаємо, чи є на борту літака ракета, то повітряна тривога оголошується, адже ми не можемо ризикувати життями людей. У нас є різні джерела інформації. Якщо ми знаємо, що небезпеки немає, тоді нічого не оголошуємо", - сказав Ігнат.

Зазначимо, що останніми днями у соцмережах закликають перестати оголошувати тривогу по всій Україні, поки російська авіація по 2-3 години літає у повітрі, не завдаючи ракетних ударів. Або перестати зупиняти роботу транспорту та бізнесу.