Зеленский поручил найти решение, чтобы взлеты МИГов "не парализовали" всю страну на несколько часов

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября провел Ставку, по результатам которой поручил военному командованию "предложить решение", чтобы взлеты российских МИГов "не парализовывали" всю страну на несколько часов.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

Отмечается, что на Ставке заслушали доклад министра обороны Рустема Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании, услугах и во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины.

"Реализация текущих контрактов. Контракт на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи", - рассказал Зеленский.

Также заслушали доклад министра стратегпрома Александра Камышина о наращивании объемов производства на предприятиях отечественного ОПК, а также о текущем состоянии и перспективах многолетней ракетной программы, принятой еще в 2021 году.

Обсуждали также ситуацию на фронте вблизи Лимана, Бахмута, Авдеевки, Херсонщины.

"Отдельно поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы", - подчеркнул Зеленский.

Длительные воздушные тревоги

Россияне начали держать МиГи в воздухе по 3 часа, понимая, что столь длительные тревоги негативно влияют на украинскую экономику, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Ведь при тревоге не работают отдельные виды транспорта, школы, предприятия, бизнес.

Кроме того, теперь россияне дозаправляют самолеты в воздухе, что автоматически увеличивает продолжительность воздушной тревоги.

При этом Игнат уверяет, что в Украине не объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда взлетает российское МИГ, а только когда есть четкая информация от разведки и западных партнеров, что на борту самолета могут быть ракеты.

"Если есть подтверждение, что вылетел пустой МИГ и перебазировался – это одно. Или мы точно знаем, что он взлетел без ракеты, тогда тревогу не объявляем. Если мы точно не знаем, есть ли на борту самолета ракета, то воздушная тревога объявляется, ведь мы не можем рисковать жизнями людей. У нас есть разные источники информации. Если мы знаем, что опасности нет, тогда ничего не объявляем", - сказал Игнат.

Отметим, что в последние дни в соцсетях призывают перестать объявлять тревогу по всей Украине, пока российская авиация по 2-3 часа летает в воздухе, не нанося ракетных ударов. Или перестать останавливать работу транспорта и бизнеса.