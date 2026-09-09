"Укрпошта" продала Івано-Франківську історичну будівлю за 20 млн грн

"Укрпошта" та Івано-Франківська міська рада 28 серпня уклали договір про продаж місту історичної будівлі на вул. Привокзальній, 19. Громада придбала об'єкт за 20 млн грн, а поштовий оператор планує спрямувати отримані кошти на капітальні інвестиції та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Йдеться про будівлю площею близько 1,2 тис. кв. м, де на початку XX століття працювала залізнична пошта. "Укрпошта" вже не використовувала цей об'єкт після запуску нового автоматизованого сортувального центру за межами міста.

Нерухомість виставили на відкритий аукціон у системі "Прозорро.Продажі", де найвища пропозиція становила 20 млн грн.

Оскільки будівля має статус пам'ятки архітектури місцевого значення, після аукціону "Укрпошта" повідомила про умови продажу орган охорони культурної спадщини. Івано-Франківська громада скористалася передбаченим законом правом привілейованої купівлі та придбала об'єкт за ціною, сформованою на торгах.

За словами Смілянського, "Укрпошта" не може безоплатно передавати такі активи громадам, оскільки нерухомість входить до статутного капіталу товариства, а її безоплатне відчуження призводило б до зменшення капіталу та збитків.

Він також заявив, що протягом більш ніж трьох років війни продаж частини майна компанії блокувався через понад 40 судових позовів прокуратури. За його словами, можливості для проведення таких операцій розширилися після законодавчих змін.

Отримані від продажу будівлі 20 млн грн "Укрпошта" планує використати на відновлення пошкодженої інфраструктури. Івано-Франківська громада має самостійно повідомити, як використовуватиме придбану пам'ятку.

Нагадаємо, у вересні 2025 року "Укрпошта" заробила 424 млн грн на перших аукціонах із продажу нерухомості через "Прозорро.Продажі". Із 44 виставлених лотів тоді вдалося продати 23, а їхня фінальна вартість більш ніж удвічі перевищила стартову.