"Укрпочта" продала Ивано-Франковску историческое здание за 20 млн грн

"Укрпочта" и Ивано-Франковский городской совет 28 августа заключили договор о продаже городу исторического здания по ул. Привокзальной, 19. Общество приобрело объект за 20 млн грн, а почтовый оператор планирует направить полученные средства на капитальные инвестиции и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Речь идет о здании площадью около 1,2 тыс. кв. м, где в начале XX века работала железнодорожная почта. "Укрпочта" уже не использовала этот объект после запуска нового автоматизированного сортировочного центра за пределами города.

Недвижимость выставили на открытый аукцион в системе "Прозорро.Продажи", где самое высокое предложение составило 20 млн грн.

Поскольку здание имеет статус памятника архитектуры местного значения, после аукциона "Укрпочта" сообщила об условиях продаж орган охраны культурного наследия. Ивано-Франковское общество воспользовалось предусмотренным законом правом привилегированной покупки и приобрело объект по цене, сформированной на торгах.

По словам Смелянского, "Укрпочта" не может безвозмездно передавать такие активы общинам, поскольку недвижимость входит в уставный капитал общества, а ее безвозмездное отчуждение приводило бы к уменьшению капитала и убытков.

Он также заявил, что в течение более трех лет войны продажа части имущества компании блокировалась из-за более 40 судебных исков прокуратуры. По его словам, возможности для проведения подобных операций расширились после законодательных изменений.

Полученные от продажи здания 20 млн. грн. "Укрпочта" планирует использовать на восстановление поврежденной инфраструктуры. Ивано-Франковское общество должно самостоятельно сообщить, как будет использовать приобретенную памятку.

Напомним, в сентябре 2025 года "Укрпочта" заработала 424 млн грн на первых аукционах по продаже недвижимости через "Прозорро.Продажи". Из 44 выставленных лотов тогда удалось продать 23, а их финальная стоимость более чем вдвое превысила стартовую.