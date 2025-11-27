У Службі зайнятості назвали десять найпоширеніших вакансій, для яких потрібна вища освіта

На ринку праці зараз більшість пропозицій роботи стосуються фахівців із професійно-технічною освітою. Натомість вузькопрофільних лікарів, науковців, економетристів чи аналітиків роботодавці шукають інколи лише один раз на рік. Втім, є й такі професії, що потребують вищої освіти та стабільно користуються високим попитом серед роботодавців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба зайнятості

Зазначається, що бізнес найбільше шукає працівників сфери торгівлі й послуг, робітничі спеціальності та представників найпростіших професій. Машиністи, водії, швачки, слюсарі чи трактористи — такі вакансії з’являються тисячі разів на рік.

З початку року Державна служба зайнятості запропонувала своїм клієнтам 400 тисяч вакансій майже за 4 тисячами різних професій. Проте, їх розподіл за кожним фахом здійснюється нерівномірно.

10 найпоширеніших вакансій, для яких потрібна вища освіта

Відомство наводить 10 найпоширеніших пропозицій роботи, для яких потрібна вища освіта.

Бухгалтер. Бізнес хоче бачити на такій роботі людину, яка серйозно вивчала аналіз фінансово-господарської діяльності. Загалом таких вакансій за 10 місяців цього року налічувалося трохи більше 8 тисяч. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування). Залежно від того, в якому напрямку працюватиме такий співробітник, за такою освітою його і обирають. Спеціаліст з планування матиме освіту менеджера, працівник юридичного відділу – диплом з права, а в підрозділ комунікацій запросять працівників-журналістів. Загалом таких вакансій в Службі зайнятості було 4,4 тисячі. Менеджер (управитель) із збуту. Цього року Служба зайнятості пропонувала 46 професій менеджерського напряму, які разом нараховують більше 7 тисяч пропозицій роботи. Найбільше шукали менеджерів із збуту. Це фахівці, які організовують та координують продажі підприємств, знаходять нових клієнтів, проводять з ними переговори і укладають договори. Таких вакансій було 2,4 тисячі. Вихователь. Такому співробітнику потрібно отримати педагогічну освіту, найчастіше за спеціальністю «Дошкільна освіта». Він педагог, який займається навчанням, вихованням та розвитком дітей дошкільного віку. Таких вакансій з початку року було майже 2,4 тисячі. Соціальний робітник. Це спеціаліст, який допомагає людям з їх побутовими, соціальними та психологічними проблемами за допомогою консультацій, реабілітації, допомозі у пошуку ресурсів та багатьма іншими формами підтримки. Такі вакансії потребують вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» або «Психологія». Загалом з початку року Служба зайнятості мала майже 2 тисячі таких пропозицій роботи. Економіст. Це фахівець, який аналізує, прогнозує та планує діяльність підприємств, проводить розрахунки та працює над підвищенням ефективності роботи компаній, а інколи й цілих галузей чи держав. Усі вакансії для економістів вимагають профільної освіти за спеціальністю «Економіка». Загалом роботодавці шукали таких фахівців 1,4 тисячі разів. А Служба зайнятості розмістила 13 різнопрофільних вакансій економістів, загальний попит за якими становив 2 тисячі пропозицій роботи. Інженер. Це фахівець з вищою технічною освітою, який здійснює інженерну діяльність, тобто розв’язує технічні завдання, створює та експлуатує техніку та технології. Таких пропозицій роботи налічувалося понад 1,2 тисячі. Загалом же інженерів у різних галузях шукали за 143 різними професіями 6,2 тисячі разів. Фармацевт. Фармацевт — це медичний фахівець з фармацевтичною освітою, який займається виготовленням, зберіганням, контролем якості та продажем лікарських засобів. Він працює в аптеках, на фармацевтичних підприємствах, аптечних складах або в лабораторіях. Загалом, пов’язаних з такою діяльністю вакансій у Службі зайнятості з початку року було 9 різних напрямів для 1,5 тисячі людей. Безпосередньо фармацевтів шукали майже тисячу разів. Психолог. Це фахівець, який вивчає психічні процеси та надає людям психологічну допомогу. Такий спеціаліст повинен мати вищу освіту за спеціальністю «Психологія». Загалом професій, які стосуються такої роботи цьогоріч налічувалося 7, вони всі охоплюють потребу в 1,9 тисячах кадрів. Проте суто психологів роботодавці шукали майже 950 разів. Викладач закладу вищої освіти. Такий спеціаліст займається навчальною, методичною, науковою роботою. Окрім викладацької роботи, такі працівники проводять наукові дослідження та розробляють навчальні матеріали. Часто посади викладачів можуть займати особи, які не тільки мають вищу освіту, але й науковий ступінь чи вчене звання. Таких працівників роботодавці шукали завдяки Службі зайнятості 939 разів.

Зауважимо, з січня по жовтень з січня по жовтень 2025 року роботодавці подали до Держслужби зайнятості майже 400 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед усіх пропозицій, найбільш затребуваними були працівники у сфері торгівлі та послуг, які становили 18% від усіх поданих вакансій.