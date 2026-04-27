Мінекономіки запускає реформу Держпраці: бізнесу обіцяють економію 4,5 млрд грн на рік

Мінекономіки запускає реформу Держпраці / Freepik

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підготувало перший етап реформи Держпраці. Відповідний проєкт постанови Кабміну вже направили на погодження органам влади, а паралельно стартують консультації з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Запропоновані зміни передбачають перехід до нової моделі роботи, за якої держава відмовиться від надмірного впливу на доступ до ринку послуг у сфері охорони праці. Натомість Держпраці має зосередитися на ключових функціях — нагляді за безпекою праці та контролі за дотриманням трудового законодавства.

Серед основних новацій — розмежування контрольних функцій, передача частини процедур незалежним акредитованим органам, скасування погоджень, які не належать до державного нагляду, а також цифровізація документів і рішень.

У міністерстві вважають, що реформа допоможе створити прозорий ринок послуг у сфері охорони праці, зменшити адміністративний тиск на бізнес та спрямувати ресурси Держпраці на перевірки реальних ризиків для життя і здоров’я працівників.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що мета змін — прибрати процедури, які не підвищують безпеку, але забирають час і ресурси у держави та підприємців.

За попередніми оцінками, скорочення частини процедур може дати бізнесу щонайменше 4,473 млрд грн економії щороку. Водночас вивільнений адміністративний ресурс Держпраці оцінюють у 27,2 млн грн на рік, які можуть спрямувати на ризик-орієнтований контроль.

Наступним етапом реформи має стати цифровізація сфери охорони праці в системі "Обрій".

Також 23 квітня міністерство провело зустріч із представниками бізнесу та бізнес-асоціацій, де презентувало нову політику зайнятості, прогноз потреб ринку праці до 2035 року та перший етап реформи Держпраці. Учасникам запропонували надати письмові пропозиції до напрацьованих рішень.

Мінекономіки закликало роботодавців, експертів і представників працівників долучатися до публічного обговорення. Після консультацій пакет змін планують доопрацювати.

Автор:
Тетяна Гойденко