Лохина дешевшає: як виробники вплинули на ринок

Цього сезону ціни на лохину у західних областях України різко впали через надлишок неякісної ягоди. Виробників поспішили розширити плантації, економили на догляді та зберіганні, через що ринок був перенасичений продуктом низької якості.

Як пише Delo.ua, про це заявив фермер і експерт Богдан Боднар.

Причини падіння цін на лохину

"Багато виробників погналися за хайпом на лохині, насадили багато гектарів, а потім зрозуміли, що по капіталізації не витягують, – пояснив він. – Десь в догляді недофінансовують, десь в агротехнології йде економія, в когось немає свого холодильника і відповідно правильного зберігання. А лохина довго не буде лежати, і вони вважають за краще продати її за умовних 100 гривень, ніж викинути".

За словами аграрія, фермери, які обвалюють ціну на лохину, здебільшого представляють невеликі господарства з мінімальними витратами. Часто такі сімейні ферми працюють самотужки або з однією-двома допоміжними особами, застосовуючи спрощені системи догляду та поливу. Через це витрати на виробництво значно нижчі порівняно з професійними плантаціями. Ціну на певному рівні утримують лише торговельні мережі, які не реагують різко на коливання ринку.

Водночас органічна лохина поки що не користується попитом на внутрішньому ринку, і кращу ціну можна отримати лише завдяки високій якості ягід.

Додамо, ціни на лохину в Україні на початку серпня знизилися в середньому на 33%, попри скорочення врожаю. Причина — пік збору врожаю та надходження на ринок ягід нижчої якості, які потрібно швидко реалізовувати.