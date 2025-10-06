Голубика дешевеет из-за избытка некачественной ягоды

В этом сезоне цены на голубику в западных областях Украины резко упали из-за избытка некачественной ягоды. Производители поспешили расширить плантации, экономили на уходе и хранении, из-за чего рынок был перенасыщен продуктом низкого качества.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил фермер и эксперт Богдан Боднар.

Причины падения цен на голубику

"Многие производители погнались за хайпом на голубики, насадили много гектаров, а потом поняли, что по капитализации не вытягивают, – пояснил он. – Где-то в уходе недофинансируют, где-то в агротехнологии идет экономия, у кого-то нет своего холодильника и соответственно правильного хранения. выбросить".

По словам агрария, фермеры, обрушивающие цену на голубику, в большинстве своем представляют небольшие хозяйства с минимальными затратами. Часто такие семейные фермы работают самостоятельно или с одним-двумя вспомогательными лицами, применяя упрощенные системы ухода и полива. Поэтому затраты на производство значительно ниже по сравнению с профессиональными плантациями. Цену на определенном уровне удерживают только торговые сети, которые резко не реагируют на колебания рынка.

В то же время органическая голубика пока не пользуется спросом на внутреннем рынке, и лучшую цену можно получить только благодаря высокому качеству ягод.

Добавим, цены на голубику в Украине вначале августа снизились в среднем на 33%, несмотря на сокращение урожая. Причина – пик сбора урожая и поступление на рынок ягод низшего качества, которые нужно быстро реализовывать.