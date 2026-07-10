В "Укрзализныце" заявили о нехватке средств на повышение зарплат

Уровень заработной платы работников "Укрзализныци" примерно на 30% ниже среднего по стране. В то же время, информация о возможном повышении зарплат с 1 июля пока не подтверждена окончательными решениями руководства.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава правления компании Александр Перцовский.

Зарплаты железнодорожников могут повысить

По словам руководителя компании, именно железнодорожники остаются ключевым фактором стабильной работы "Укрзализныци" в самых сложных условиях - во время жары, сильных морозов, перебоев с электроэнергией и постоянных атак.

"Я всегда ставлю во главу угла самих железнодорожников. Это люди, перед которыми можно только склонить голову за их ежедневный труд. В то же время мне сложно смотреть им в глаза, учитывая уровень оплаты труда, который они сегодня имеют: он примерно на 30% ниже среднего", - отметил Перцовский.

Среди основных причин такого уровня зарплат он назвал недостаточное финансирование компании и действующие тарифы на грузовые перевозки.

Руководитель "Укрзализныци" подчеркнул, что пересмотр тарифной политики может помочь повысить мотивацию работников. По его словам, грузоотправители в последнее время неоднократно индексировали зарплаты своих сотрудников, тогда как железнодорожники продолжают работать в условиях повышенных рисков.

В то же время в сети появилась информация о возможном повышении зарплат работникам "Укрзализныци" с 1 июля 2026 года.

В компании объяснили, что в рамках планирования хозяйственной деятельности на 2026 год филиалам были доведены временные плановые показатели, предусматривающие заложение в бюджеты 20% повышения заработной платы с 1 июля , а также увеличение расходов на топливо, электроэнергию, материалы и услуги.

Документ предусматривает, что региональные филиалы при формировании внутренних бюджетов должны учитывать возможное повышение зарплат. В то же время, эти показатели могут быть скорректированы в будущем путем заключения дополнительных соглашений.

В "Укрзализныце" уточнили, что речь идет только о внутреннем финансовом документе, который используется для планирования деятельности компании. Для фактического увеличения выплат необходимые отдельные решения руководства и наличие соответствующего финансового ресурса.

Таким образом, вопрос окончательного повышения зарплат железнодорожникам с июля 2026 остается открытым.

Что известно о планах повышения тарифов УЗ

В начале июня глава правления УЗ Александр Перцовский заявлял, что повышение тарифов на грузовые перевозки на 45% является компромиссным решением, которое позволит "Укрзализныце" частично покрыть финансовый дефицит, продолжить переговоры с кредиторами и поддерживать работу в условиях усиленных российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

22 июня "Укрзализныця" инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.