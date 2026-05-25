Залізничникам повернули право на оздоровчі виплати через суд

Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов Профспілки залізничників і транспортних будівельників України проти АТ “Укрзалізниця” щодо зупинення виплат матеріальної допомоги на оздоровлення. Загальна сума боргу перед залізничниками, за оцінками профспілки, сягає 6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Профспілки.

Суд визнав незаконними дії "Укрзалізниці" щодо припинення виплат, передбачених колективними договорами та Галузевою угодою. Також недійсними визнано окремі рішення правління компанії, якими у 2022 році було зупинено низку соціальних гарантій для працівників. У результаті суд скасував відповідні положення та фактично відновив право залізничників на отримання матеріальної допомоги.

Чому виник конфлікт

Спір між профспілкою та "Укрзалізницею" розпочався після початку повномасштабного вторгнення РФ. 14 березня 2022 року правління УЗ в односторонньому порядку ухвалило рішення про призупинення дії окремих положень Галузевої угоди та колективних договорів, які передбачали виплати на оздоровлення працівників.

Унаслідок цього оздоровчі виплати були фактично скасовані. Частково їх відновили лише у червні 2024 року, однак у значно меншому обсязі.

Позиція профспілки

У Профспілці залізничників і транспортних будівельників України наголошували, що рішення "Укрзалізниці" були ухвалені без погодження з профспілковими органами та без офіційного внесення змін до Галузевої угоди й колективних договорів.

Голова профспілки Олексій Семерунь заявив, що справа стала однією з наймасштабніших у сфері захисту колективних трудових прав під час війни.

"Це рішення підтвердило правову позицію профспілки: права працівників не можуть бути скасовані в односторонньому порядку", - наголосив він.

Борг перед працівниками - близько 6 млрд грн

За попередніми оцінками профспілки, загальна заборгованість "Укрзалізниці" перед працівниками за невиплаченими оздоровчими становить приблизно 6 млрд грн.

У профспілці також повідомили, що судовий процес тривав майже два роки. Провадження у справі відкрили 7 жовтня 2024 року. За цей час представники Укрзалізниці неодноразово намагалися затягнути розгляд справи або домогтися її закриття, подаючи численні клопотання.

Ключовим у справі стало засідання 31 березня 2026 року, після якого суд перейшов до ухвалення остаточного рішення.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готує масштабну реформу пасажирських перевезень, щоб більше не покривати збитки цього сектору за рахунок вантажних вантажів. Залізничний оператор планує з 2028 року запровадити повноцінну європейську модель PSO (Public Service Obligation), яка зробить державні дотації для соціально важливих маршрутів прозорими та передбачуваними й дозволить стабільно інвестувати в новий рухомий склад.