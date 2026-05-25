Железнодорожникам вернули право на оздоровительные выплаты через суд

Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил иск Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины против АО "Укрзализныця" об остановке выплат материальной помощи на оздоровление. Общая сумма долга перед железнодорожниками, по оценкам профсоюза, составляет 6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Профсоюза.

Суд признал незаконными действия "Укрзализныци" по прекращению выплат, предусмотренных коллективными договорами и Отраслевым соглашением. Также недействительными признаны отдельные решения правления компании, которыми в 2022 году был остановлен ряд социальных гарантий для работников. В результате суд упразднил соответствующие положения и фактически восстановил право железнодорожников на получение материальной помощи.

Почему возник конфликт

Спор между профсоюзом и "Укрзализныцей" начался после начала полномасштабного вторжения РФ. 14 марта 2022 г. правление УЗ в одностороннем порядке приняло решение о приостановлении действия отдельных положений Отраслевого соглашения и коллективных договоров, которые предусматривали выплаты на оздоровление работников.

В результате оздоровительные выплаты были фактически отменены. Частично они были восстановлены только в июне 2024 года, однако в значительно меньшем объеме.

Позиция профсоюза

В Профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей Украины отмечали, что решения "Укрзализныци" были приняты без согласования с профсоюзными органами и без официального внесения изменений в Отраслевое соглашение и коллективные договоры.

Глава профсоюза Алексей Семерунь заявил, что дело стало одним из самых масштабных в сфере защиты коллективных трудовых прав во время войны.

"Данное решение подтвердило правовую позицию профсоюза: права работников не могут быть отменены в одностороннем порядке", - подчеркнул он.

Долг перед работниками – около 6 млрд грн

По предварительным оценкам профсоюза, общая задолженность "Укрзализныци" перед работниками по невыплаченным оздоровительным составляет примерно 6 млрд грн.

В профсоюзе также сообщили, что судебный процесс длился около двух лет. Производство по делу было открыто 7 октября 2024 года. За это время представители Укрзализныци неоднократно пытались затянуть рассмотрение дела или добиться его закрытия, подавая многочисленные ходатайства.

Ключевым по делу стало заседание 31 марта 2026, после которого суд перешел к принятию окончательного решения.

