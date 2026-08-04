"Укрзализныця" запустила для работников "Карту железнодорожника": как работает новый сервис

"Укрзализныця" переводит корпоративные льготы в электронный формат. В мобильном приложении для работников появилась "Карточка железнодорожника", позволяющая подтвердить право на бесплатные поездки за несколько секунд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава правления компании Александр Перцовский.

Как работает сервис?

Электронная карточка генерируется автоматически на основе данных сотрудника и коллективного договора подразделения. Документ отображается в смартфоне и подтверждает право на бесплатный проезд.

Сотрудники подключенных подразделений могут оформлять до 60 поездок в месяц без подачи бумажных заявлений или получения справок.

Этапы внедрения

Подключение к сервису осуществляется последовательно вместе с подписанием изменений в коллективные договоры с профсоюзами. В настоящее время электронная карта доступна для работников следующих структурных подразделений: ЮЖД; Приднепровская железная дорога; Юго-Западная железная дорога; отдельные филиалы АО "Укрзализныця".

Доступ к системе уже имеет более 60 000 сотрудников. Для оставшихся региональных филиалов и подразделений подключение запланировано в течение двух недель после завершения процедур согласования.

Порядок использования

Чтобы воспользоваться льготным проездом, нужно выполнить следующие действия:

открыть приложение УЗ "Ассистент";

пройти авторизацию при первом входе;

перейти в раздел "Карточка железнодорожника";

активировать поездку перед началом поездки.

В дальнейшем в сервисе планируется добавление новых функций на основе предложений от работников.

Ранее руководитель "Укрзализныци" Перцовский высказался об уровне зарплат железнодорожников, которые примерно на 30% ниже среднего по стране. Он подчеркнул, что пересмотр тарифной политики может помочь повысить мотивацию работников.