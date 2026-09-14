Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель и предприятий корпорации "Ростех"

Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, российских компаний, связанных с "Ростехом", а также 20 судов теневого флота РФ.

Как пишет Dilo, об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Украина ввела санкции против Юлии Мендель

Зеленский подписал три указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций. Ограничения, в частности, касаются бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

Она вошла в список из 10 граждан Украины и России, против которых Украина ввела санкции. В Офисе президента заявили, что эти люди причастны к распространению дезинформации, российской пропаганде и поддержке агрессивной политики России.

В своем Facebook Юлия Мендель заявила, что санкции, мол, ввели за несколько дней до ее запланированного выступления в Европарламенте. Она отметила, что такие действия против граждан Украины антиконституционны.

Против кого еще ввели санкции

Отдельный пакет санкций применили к 29 гражданам России и 29 российским компаниям, связанным с государственной корпорацией "Ростех". Среди них – поставщики оборудования, электроники и компонентов для производства ракет и дронов, производители товаров двойного назначения, исследовательские организации и ИТ-компании.

В санкционный список также попало заведение, которое готовит специалистов для концерна "Калашников".

По словам уполномоченного президента по санкционной политике Владислава Власюка, предприятия "Ростеха" обеспечивают до 80% вооружения и военной техники, которые Россия использует в войне против Украины.

Еще одно решение СНБО предусматривает санкции против 20 судов, используемых Россией для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Указанные суда перевозят российскую нефть в Индию, Египет и Турцию. Они ходят под флагами Либерии, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау.

Украина планирует передать информацию об этих санкциях международным партнерам для синхронизации ограничений.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против бывшего главы Офиса президента в 2019-2020 годах Андрея Богдана.