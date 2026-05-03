Зеленский ввел санкции против экс-главы Офиса президента: при чем здесь дело Миндича

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против еще пяти человек, которых в Украине связывают с угрозами национальной безопасности, суверенитета и обходом международных ограничений. Среди них – глава Офиса президента в 2019-2020 годах Андрей Богдан.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте президента.

Кто попал под санкции

Кроме Богдана, решением СНБО санкции введены против:

Богдана Пукиша – украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного эксдепутата Виктора Медведчука;

Алана Кирюхина – российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций;

Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили - функционеров-пропагандистов олимпийского спорта России.

"Их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится на сайте президента.

Санкции СНБО предусматривают:

лишение государственных наград,

блокировка активов,

прекращение торговых операций,

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,

прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений,

запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Санкции применены на 10 лет, кроме бессрочного лишения государственных наград Украины.

Что известно об Андрее Богдане?

Андрей Богдан – украинский юрист, который в 2019-2020 годах работал руководителем Офиса президента Украины.

После победы на выборах президента Виктора Януковича в марте 2010 года Богдан стал заместителем министра Кабинета Министров Украины и правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в правительстве Николая Азарова.

После 2014 года его уволили по закону о люстрации. Тогда он стал советником и личным адвокатом и горя Коломойского.

Богдан проработал в должности главы Офиса президента менее года, и 11 февраля 2020 года Зеленский его уволил и назначил на место юриста Андрея Ермака.

Есть ли связь между санкциями против Богдана и появлением второй серии "пленок" Миндича

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк отмечает, что логика персональных санкций в отношении Андрея Богдана может быть продиктована " конспирологией, что именно он (Богдан - ред.) слив "пленки" Миндича или что-нибудь такое". "Другого объяснения нет", – добавил политик.

Еще за несколько часов до появления указа Зеленского с санкциями против него Богдан, располагая соответствующей информацией из собственных источников, тоже со своей стороны прокомментировал у себя на Фейсбуке версию о мести ему лично со стороны "какого-то Вовы" за вроде как обнародование новой порции аудиозаписей с голосом, похожим на голос Тимура Миндича.

Как заявил политик, он не может являться источником упомянутого компромата.

По мнению Богдана, "материалы сливает Тимур Миндич напрямую журналистам через Михаила Ткача".

Делается это Миндичем, как считает Богдан, для того чтобы " передать сигнал соучастникам преступления в необходимости предпринимать действия по закрытию такого дела или выводу из-под удара Миндича". При этом бывший руководитель ОП отмечает, что встреча Миндича с журналистом-расследователем Ткачем на пляже в Израиле была не случайной и инициированной собственно Миндичем, и что именно Миндич в 2019 году якобы передавал Ткачу от мультимиллиардера Игоря Коломойского определенную информацию.

Напомним, издание "Украинская правда" опубликовало вторую серию расшифровок "пленок Миндича", где расследователи приводят доказательства, что группа частных лиц по связям с Андреем Ермаком получили в распоряжение государственные Sense Bank и химический завод "Карпатнефтехим".