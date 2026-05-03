Зеленський ввів санкції проти ексголови Офісу президента: до чого тут справа Міндіча

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти ще п’ятьох людей, яких в Україні пов’язують із загрозами національній безпеці, суверенітету та обходом міжнародних обмежень. Серед них — очільник Офісу президента у 2019-2020 роках Андрій Богдан.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті президента.

Хто потрапив під санкції

Окрім Богдана, рішенням РНБО санкції запроваджено проти:

Богдана Пукіша — українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного ексдепутата Віктора Медведчука;

Алана Кірюхіна — російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій;

Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі — функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту рф.

"Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України", — йдеться на сайті президента.

Санкції РНБО передбачають:

позбавлення державних нагород,

блокування активів,

припинення торговельних операцій,

запобігання виведенню капіталів за межі України,

припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів,

заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Що відомо про Андрія Богдана?

Андрій Богдан — український юрист, який у 2019-2020 роках працював керівником Офісу президента України.

Після перемоги на виборах президента Віктора Януковича в березні 2010 року Богдан став заступником міністра Кабінету Міністрів України та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова.

Після 2014 року його звільнили за законом про люстрацію. Тоді він став радником і особистим адвокатом Ігоря Коломойського.

Богдан пропрацював на посаді голови Офісу президента менш як рік, і 11 лютого 2020 року Зеленський його звільнив та призначив на місце юриста Андрія Єрмака.

Чи є зв'язок між санкціями проти Богдана та появою другої серії "плівок" Міндіча

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначає, що логіка персональний санкцій щодо Андрія Богдана може бути продиктована "конспирологією, що саме він (Богдан - ред.) злив "плівки" Міндіча чи щось таке". "Іншого пояснення немає", - додав політик.

Ще за кілька годин до появи указу Зеленського із санкціями проти нього Богдан, маючи відповідну інформацію з власних джерел, теж зі свого боку прокоментував у себе на Фейсбуці версію про помсту йому особисто з боку "якогось Вови" за ніби як оприлюднення нової порції аудіозаписів з голосом, що схожий на голос Тимура Міндіча.

Як заявив політик, він не може бути джерелом згаданого компромату.

На думку Богдана, "матеріали зливає Тимур Міндіч напряму журналістам через Михайла Ткача".

Робиться це Міндічем, як вважає Богдан, для того щоб "передати сигнал співучасникам злочину в необхідності вживати дій щодо закриття такої справи чи виведення з-під удару Міндіча". При цьому колишній керівник ОП наголошує, що зустріч Міндіча з журналістом-розслідувачем Ткачем на пляжі в Ізраїлі була не випадковою й ініційованою, власне, Міндічем, і що саме Міндіч у 2019 році буцімто передавав Ткачу від мультимільярдера Ігоря Коломойського певну інформацію.

Нагадаємо, видання "Українська правда" опублікувало другу серію розшифровок "плівок Міндіча", де розслідувачі наводять докази, що група приватних осіб зі звʼязками з Андрієм Єрмаком отримали у розпорядження державні Sense Bank та хімічний завод "Карпатнафтохім".