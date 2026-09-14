Зеленський ввів санкції проти своєї колишньої речниці Юлії Мендель та підприємств корпорації "Ростех"

Володимир Зеленський запровадив санкції проти своєї колишньої речниці Юлії Мендель, російських компаній, пов'язаних із "Ростехом", а також 20 суден тіньового флоту РФ.

Як пише Dilo, про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Україна ввела санкції проти Юлії Мендель

Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій. Обмеження, зокрема, стосуються колишньої речниці президента Юлії Мендель.

Вона увійшла до списку з 10 громадян України та Росії, проти яких Україна запровадила санкції. В Офісі президента заявили, що ці люди причетні до поширення дезінформації, російської пропаганди та підтримки агресивної політики Росії.

У своєму Facebook Юлія Мендель заявила, що санкції, мовляв, запровадили за кілька днів до її запланованого виступу в Європарламенті. Вона зазначила, що такі дії проти громадян України є антиконституційними.

Проти кого ще ввели санкції

Окремий пакет санкцій застосували до 29 громадян Росії та 29 російських компаній, пов'язаних із державною корпорацією "Ростех". Серед них – постачальники обладнання, електроніки та компонентів для виробництва ракет і дронів, виробники товарів подвійного призначення, дослідницькі організації та ІТ-компанії.

До санкційного списку також потрапив заклад, який готує фахівців для концерну "Калашников".

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, підприємства "Ростеху" забезпечують до 80% озброєння та військової техніки, які Росія використовує у війні проти України.

Ще одне рішення РНБО передбачає санкції проти 20 суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу.

Зазначені судна перевозять російську нафту до Індії, Єгипту та Туреччини. Вони ходять під прапорами Ліберії, Маршаллових Островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау.

Україна планує передати інформацію про ці санкції міжнародним партнерам для синхронізації обмежень.

Раніше Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти колишнього очільника Офісу президента у 2019-2020 роках Андрія Богдана.