Для ударов по Крымскому мосту Украина впервые использовала собственную систему наведения ракет без использования спутниковой связи Starlink и его военной версии Starshield владельца SpaceX Илона Маска. Дроны передавали им сигнал для точной атаки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Times со ссылкой на украинские источники, в том числе офицера, причастного к планированию сделки.

По его словам, Украина разработала собственную систему связи с передачей сигнала ракетам с помощью беспилотников. В результате атаки в море рухнула металлическая арка высотой с 15-этажный дом вместе с дорожным полотном и частью несущих конструкций.

"Американцы пытались парализовать нашу связь для проведения подобных операций, но эта миссия доказала, что мы можем создавать собственные каналы для ретрансляции радиосигналов. Впервые в истории мы задействовали все эти беспилотники для передачи видеосигнала ракет, чтобы они могли поразить точечные цели на мосту. Мы показали, что способны проводить такие операции без Starlink".

Разрушение моста стало результатом сложной комбинированной операции с участием ракетных войск, операторов беспилотников из 7-го центра глубинного поражения, известного как "Птицы Мадяра", бригады беспилотных систем специального назначения, Службы безопасности Украины, Военно-морских сил и подразделений Сил специальных операций.

По их данным, прежде всего в ночь на понедельник украинские силы с помощью массированного налета с применением сотен беспилотников перегрузили воздушное пространство над российской и оккупированной РФ территорией, нанеся удары по системам ПВО и нефтеперерабатывающих заводов и истощив запасы российских ракет. После этого, рано утром во вторник, украинские крылатые ракеты "Фламинго" и "Нептун", а также реактивные дроны "Паляница" нанесли удар по мосту.

"Россияне годами убеждали весь мир в том, что Крымский мост — один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне", — заявил изданию представитель украинских спецслужб.

Крымский мост частично обрушился после атаки ВСУ

Напомним, Крымский мост в ночь на 17 ноября снова подвергся атаке. Из опубликованных фото видно, что арка автомобильного моста, получившая вчера повреждения, теперь перестала существовать.

Это вторая атака на Крымский мост в сутки. В Кремле повреждение моста в результате атаки ночью 16 ноября назвали незначительными. При этом OSINT-аналитики сообщали, что при ударе был "заметно деформирован" основной дорожный пролет, в который, вероятно, произошло прямое попадание дрона.

Крымский мост поразили на седьмом этапе готовящейся несколько недель операции. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.

На ключевом этапе автомобильная часть моста поразили дроны "Паляница", а железнодорожную - ракеты "Нептун", беспилотники "Рута" и управляемые FP-5 "Фламинго".