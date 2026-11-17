Восстановление автомобильного полотна Крымского моста вместе с аркой может занять больше года. Керченский пролив также может оставаться заблокированным для судоходства не менее нескольких недель, а возможно, и месяцев.

Об этом в комментарии " РБК -Украина" рассказал капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины, директор по трансформации американской компании военного консалтинга "Соната", военный эксперт Андрей Рыженко.

По его оценке, больше всего времени потребуется восстановление разрушенной автомобильной части вместе с аркой.

"Что касается восстановления полотна автомобильного с аркой, я думаю, что это, скорее всего, больше года займет время", - считает Рыженко.

В то же время, эксперт уточняет, что этот прогноз касается именно поврежденной части переправы, а не полного прекращения работы всего моста на такой срок.

Проблемы для судоходства в Керченском проливе

Рыженко напоминает, что металлическая арка весом около 6 тысяч тонн упала в Керченский пролив. По его мнению, конструкция могла испытать настолько серьезные повреждения, что вместо возвращения на место ее придется разобрать и изготовить новую.

Эксперт предполагает, что демонтаж могут произвести с помощью подводных взрывов, но окончательный способ расчистки протока пока неизвестен.

По его оценке, судоходство через пролив может оставаться заблокированным не менее нескольких недель, а возможно, и месяцев. Это повлияет на работу русских и оккупированных украинских портов в Азовском море.

Глубина канала не позволит обойти арку безопасно, поэтому к проблеме с автомобильной логистикой добавилась полная остановка судоходства с Азовским морем.

Крымский мост частично обрушился после атаки ВСУ

Напомним, Крымский мост в ночь на 17 ноября снова подвергся атаке. Из опубликованных фото видно, что арка автомобильного моста, получившая вчера повреждения, теперь перестала существовать.

Это вторая атака на Крымский мост в сутки. В Кремле повреждение моста в результате атаки ночью 16 ноября назвали незначительными. При этом OSINT-аналитики сообщали, что при ударе был "заметно деформирован" основной дорожный пролет, в который, вероятно, произошло прямое попадание дрона.

Крымский мост поразили на седьмом этапе готовящейся несколько недель операции. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.

На ключевом этапе автомобильная часть моста поразили дроны "Паляница", а железнодорожную - ракеты "Нептун", беспилотники "Рута" и управляемые FP-5 "Фламинго".