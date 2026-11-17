Крымский мост поразили на седьмом этапе готовящейся несколько недель операции. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.

Как пишет Dilo, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Каким оружием атаковали мост

"Сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым", - заявил президент.

По его словам, это результат седьмого этапа многоуровневой операции СБУ и Генштаба в ответ на удары России по украинской инфраструктуре.

Зеленский рассказал, что в течение нескольких недель воины поэтапно уничтожали российские системы ПВО, радары и средства РЭБ на пути к цели. В этой операции использовали Dovbush, Вендента, Da Vinci, Январь, MICH 2000, Рута, Паляница, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламинго и Р-360 Нептун.

На ключевом этапе автомобильная часть моста поразили дроны "Паляница", а железнодорожную - ракеты "Нептун", беспилотники "Рута" и управляемые FP-5 "Фламинго".

Террор не останется без ответа

Зеленский подчеркнул, что Россия отказалась от деэскалации, поэтому террор против украинских городов не останется без ответа.

"Мы неоднократно предлагали России деэскалационные шаги и на все предложения слышали только громкие отказы. Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе и по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, в Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться. высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей", - заметил гарант.

Президент назвал операцию беспрецедентной и поблагодарил Службу безопасности, все привлеченные подразделения Сил обороны, министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и Генштаба. Отдельно он отблагодарил разведки и каждого производителя оружия.

Напомним, Крымский мост в ночь на 17 ноября снова подвергся атаке. Из опубликованных фото видно, что арка автомобильного моста, получившая вчера повреждения, теперь перестала существовать.

Это вторая атака на Крымский мост в сутки. В Кремле повреждение моста в результате атаки ночью 16 ноября назвали незначительными. При этом OSINT-аналитики сообщали, что при ударе был "заметно деформирован" основной дорожный пролет, в который, вероятно, произошло прямое попадание дрона.

Керченский мост – главная мишень для ВСУ

Керченский (Крымский) мост — это незаконно построенный Россией транспортный переход через Керченский пролив, состоящий из автомобильной и железнодорожной ветвей.

Керченский мост остается главной целью для ударов ВСУ. Для его защиты РФ тратит огромное количество средств.

Мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, испытывал повреждения неоднократно.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, повлек за собой обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал кафиров бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту раздались 17 июля 2023 года. Один из пролетов объекта было частично разрушено , автомобильное движение на мосту останавливали. Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами. Украинские спецслужбы передали американскому телеканалу CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент, когда использовали экспериментальный морской беспилотник для атаки на Крымский мост.

Служба безопасности Украины 3 июня 2025 провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост, теперь уже под водой. Операция длилась несколько месяцев.