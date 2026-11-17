Кримський міст вразили на сьомому етапі операції, яку готували кілька тижнів. Для фінального удару українські військові застосували різні дрони й ракети.

Як пише Dilo, про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Якою зброєю атакували міст

“Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим”, - заявив президент.

За його словами, це результат сьомого етапу багаторівневої операції СБУ та Генштабу у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі.

Зеленський розповів, що протягом кількох тижнів воїни поетапно знищували російські системи ППО, радари та засоби РЕБ на шляху до цілі. У цій операції використали Dovbush, “Вендета”, Da Vinci, “Січень”, MICH 2000, “Рута”, “Паляниця”, Ан-197, FP-1, FP-5 “Фламінго” та Р-360 “Нептун”.

На ключовому етапі автомобільну частину мосту уразили дрони "Паляниця", а залізничну - ракети "Нептун", безпілотники "Рута" та керовані FP-5 "Фламінго".

Терор не залишиться без відповіді

Зеленський підкреслив, що Росія відмовилась від деескалації, тож терор проти українських міст не залишиться без відповіді.

"Ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови. Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей", - зауважив гарант.

Президент назвав операцію безпрецедентною і подякував Службі безпеки, усім залученим підрозділам Сил оборони, міністру оборони, Головнокомандувачу ЗСУ та Генштабу. Окремо він віддячив розвідкам і кожному виробнику зброї.

Нагадаємо, Кримський міст у ніч на 17 листопада знову зазнав атаки. З опублікованих фото видно, що арка автомобільного мосту, яка вчора отримала пошкодження, тепер перестала існувати.

Це друга атака на Кримський міст за добу. У Кремлі пошкодження мосту внаслідок атаки вночі 16 листопада назвали незначними. При цьому OSINT-аналітики повідомляли, що при ударі було "помітно деформовано" основний дорожній проліт, у який, ймовірно, сталося пряме влучення дрону.

Керченський міст - головна мішень для ЗСУ

Керченський (Кримський) міст — це незаконно збудований Росією транспортний перехід через Керченську протоку, який складається з автомобільної та залізничної гілок.

Керченський міст залишається головною ціллю для ударів ЗСУ. Для його захисту РФ витрачає дуже багато коштів.

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень неоднорозово.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня 2023 року. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли. Російська влада заявила про атаку двома аквадронами. Українські спецслужби передали американському телеканалу CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент, коли використали експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримський міст.

Служба безпеки України 3 червня 2025 року провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст, тепер вже під водою. Операція тривала декілька місяців.