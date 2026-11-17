Відновлення автомобільного полотна Кримського мосту разом з аркою може зайняти понад рік часу. Керченська протока також може залишатися заблокованою для судноплавства щонайменше кілька тижнів, а можливо, й місяців.

Як пише Dilo, про це в коментарі "РБК-Україна" розповів капітан 1-го рангу запасу ВМС України, директор з трансформації американської компанії військового консалтингу "Соната", військовий експерт Андрій Риженко.

За його оцінкою, найбільше часу потребуватиме відновлення зруйнованої автомобільної частини разом з аркою.

"Що стосується відновлення полотна автомобільного з аркою, я думаю, що це, скоріше за все, понад рік займе часу", - вважає Риженко.

Водночас експерт уточнює, що цей прогноз стосується саме пошкодженої частини переправи, а не повного припинення роботи всього мосту на такий термін.

Проблеми для судноплавства у Керченській протоці

Риженко нагадує, що металева арка вагою близько 6 тисяч тонн впала в Керченську протоку. На його думку, конструкція могла зазнати настільки серйозних пошкоджень, що замість повернення на місце її доведеться розібрати та виготовити нову.

Експерт припускає, що демонтаж можуть провести за допомогою підводних вибухів, але остаточний спосіб розчищення протоки наразі невідомий.

За його оцінкою, судноплавство через протоку може залишатися заблокованим щонайменше кілька тижнів, а можливо, й місяців. Це вплине на роботу російських та окупованих українських портів в Азовському морі.

Глибина каналу не дозволить обійти арку безпечно, тому до проблеми з автомобільної логістикою додалась повна зупинка судноплавства з Азовським морем.

Кримський міст частково обрушився після атаки ЗСУ

Нагадаємо, Кримський міст у ніч на 17 листопада знову зазнав атаки. З опублікованих фото видно, що арка автомобільного мосту, яка вчора отримала пошкодження, тепер перестала існувати.

Це друга атака на Кримський міст за добу. У Кремлі пошкодження мосту внаслідок атаки вночі 16 листопада назвали незначними. При цьому OSINT-аналітики повідомляли, що при ударі було "помітно деформовано" основний дорожній проліт, у який, ймовірно, сталося пряме влучення дрону.

Кримський міст вразили на сьомому етапі операції, яку готували кілька тижнів. Для фінального удару українські військові застосували різні дрони й ракети.

На ключовому етапі автомобільну частину мосту уразили дрони "Паляниця", а залізничну - ракети "Нептун", безпілотники "Рута" та керовані FP-5 "Фламінго".