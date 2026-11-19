В ночь на 19 ноября Крымский мост подвергся новой атаке. Очевидцы сообщают о мощных взрывах, а часть каналов пишет о попадании в железнодорожную часть моста.

Как пишет Dilo, подконтрольный РФ глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил очередную атаку на мост.

В частности, он сообщил о временно перекрытом движении.

"В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Осуществляется оценка нанесенного ущерба", - написал Аксенов.

Он добавил, что дополнительная информация будет обнародована впоследствии.

Утром в Министерстве транспорта РФ сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту «временно приостановлено после ночной атаки БпЛА».

Масштабы вероятных повреждений российские власти пока не раскрывают.

По информации местных жителей, около 1 часа ночи в Керчи были слышны мощные взрывы и пролет ракет. Сначала сообщали о минимум восьми взрывах, впоследствии их количество оценили в 15-16. По утверждению очевидцев, часть взрывов была связана с работой российской противовоздушной обороны.

Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на подписчиков сообщил, что арка железнодорожного моста через Керченский пролив на месте повреждений не видно.

Украина пока не комментировала ситуацию.

Это уже третья атака на Крымский мост за последние три дня.

Керченский (Крымский) мост — это незаконно построенный Россией транспортный переход через Керченский пролив, состоящий из автомобильной и железнодорожной ветвей.

Крымский мост частично обрушился после атаки ВСУ

Напомним, Крымский мост в ночь на 17 ноября подвергся атаке. Из опубликованных фото видно, что до этого получившая повреждение арка автомобильного моста теперь перестала существовать.

Это была вторая атака на Крымский мост в сутки. В Кремле повреждение моста в результате атаки ночью 16 ноября назвали незначительными. При этом OSINT-аналитики сообщали, что при ударе был "заметно деформирован" основной дорожный пролет, в который, вероятно, произошло прямое попадание дрона.

Крымский мост поразили на седьмом этапе готовящейся несколько недель операции. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.

На ключевом этапе автомобильная часть моста поразили дроны "Паляница", а железнодорожную - ракеты "Нептун", беспилотники "Рута" и управляемые FP-5 "Фламинго".