У ніч на 19 листопада Кримський міст зазнав нової атаки. Очевидці повідомляють про потужні вибухи, а частина каналів пише про влучання в залізничну частину мосту.

Як пише Dilo, підконтрольний РФ голова півострова Сергій Аксьонов підтвердив чергову атаку на міст.

Зокрема, він повідомив про тимчасово перекритий рух.

"У результаті чергової атаки на Кримський міст рух тимчасово перекрито. Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Здійснюється оцінка завданих збитків", – написав Аксьонов.

Він додав, що додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

Вранці у Міністерстві транспорту РФ повідомили, що рух поїздів Кримським мостом «тимчасово призупинено після нічної атаки БпЛА».

Масштаби ймовірних пошкоджень російська влада поки не розкриває.

За інформацією місцевих жителів, близько 1 години ночі в Керчі було чути потужні вибухи та проліт ракет. Спочатку повідомляли про щонайменше вісім вибухів, згодом їхню кількість оцінили в 15-16. За твердженням очевидців, частина вибухів була пов’язана із роботою російської протиповітряної оборони.

Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на підписників повідомив, що арка залізничного мосту через Керченську протоку на місці, пошкоджень не видно.

Україна наразі не коментувала ситуацію.

Це вже третя атака на Кримський міст протягом останніх трьох діб.

Керченський (Кримський) міст — це незаконно збудований Росією транспортний перехід через Керченську протоку, який складається з автомобільної та залізничної гілок.

Кримський міст частково обрушився після атаки ЗСУ

Нагадаємо, Кримський міст у ніч на 17 листопада зазнав атаки. З опублікованих фото видно, що арка автомобільного мосту, яка до цього отримала пошкодження, тепер перестала існувати.

Це була друга атака на Кримський міст за добу. У Кремлі пошкодження мосту внаслідок атаки вночі 16 листопада назвали незначними. При цьому OSINT-аналітики повідомляли, що при ударі було "помітно деформовано" основний дорожній проліт, у який, ймовірно, сталося пряме влучення дрону.

Кримський міст вразили на сьомому етапі операції, яку готували кілька тижнів. Для фінального удару українські військові застосували різні дрони й ракети.

На ключовому етапі автомобільну частину мосту уразили дрони "Паляниця", а залізничну - ракети "Нептун", безпілотники "Рута" та керовані FP-5 "Фламінго".