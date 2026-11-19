В оккупированном Севастополе ввели строгие лимиты на продажу бензина после атак на Крымский мост. Местные жители начали массово скупать горючее из-за страха перебоев с логистикой, что повлекло за собой огромные очереди на автозаправках.

Как пишет Dilo, о новых правилах сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев.

20 литров в одни руки

Новые ограничения начали действовать с полуночи на автозаправках местных сетей "Атан" и "ТЭС". Согласно решению оккупационных властей, за один визит на АЗС водитель может заправить полный бак автомобиля и приобрести дополнительно не более 20 литров бензина в канистрах.

Оккупационная администрация объясняет введение лимитов попыткой обеспечить равный доступ к горючему для всех жителей и остановить его массовую скупку отдельными водителями. Развожаев также посетовал, что раньше некоторые люди самостоятельно завозили на полуостров через мост по 100–200 литров бензина собственным транспортом.

Почему на крымских заправках образовались очереди

По данным OSINT-проекта Exilenova+, ажиотаж на заправках спровоцировали удары по Крымскому мосту. Опасаясь остановки поставок нефтепродуктов из-за нарушения транспортной логистики, жители Севастополя бросились делать запасы.

По информации местных телеграмм-каналов, отдельные водители скупали за раз по 200–500 литров горючего. Из-за такого массового выгреба ресурса на АЗС образовались километровые очереди, а остальные автомобилисты остались без возможности вовремя заправить свои машины.

Атака на Крымский мост

Напомним, Крымский мост в ночь на 17 ноября подвергся атаке. Из опубликованных фото видно, что до этого получившая повреждение арка автомобильного моста теперь перестала существовать.

Это была вторая атака на Крымский мост в сутки. В Кремле повреждение моста в результате атаки ночью 16 ноября назвали незначительными. При этом OSINT-аналитики сообщали, что при ударе был "заметно деформирован" основной дорожный пролет, в который, вероятно, произошло прямое попадание дрона.

Крымский мост поразили на седьмом этапе готовящейся несколько недель операции. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.

The Times со ссылкой на украинские источники, в частности офицера, причастного к планированию операции, писал, что для ударов по Крымскому мосту Украина впервые использовала собственную систему наведения ракет без использования спутниковой связи Starlink и его военной версии Starshield владельца SpaceX Илона Маска.