18 ноября в Китае вступили в силу новые правила экспортного контроля, касающиеся комплектующих, используемых в производстве российских ударных дронов.

Как пишет Dilo, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, с 18 ноября в Китае действуют новые правила экспортного контроля на товары для дронов (сообщение №49).

Китай вводит ограничения

"Мы сопоставили их с некоторыми китайскими компонентами, которые находим в российских Геранях, ракетах и разведывательных дронах", - отметил Власюк.

Он уточнил, что под контроль подпадают, в частности:

технологии производства двигателей для дронов (именно сейчас Россия налаживает в Алабуге массовый выпуск реактивных двигателей для «Герань-4» с использованием китайского оборудования и технической помощи. Передача таких технологий теперь нуждается в лицензии);

радиомодули, специально созданные для дронов, мощностью от 30 dBm или с управлением более десяти аппаратов. Вероятно, сюда попадает mesh-радиомодуль, найденный в Геране-5;

мощные бесщеточные моторы и регуляторы оборотов (от 48 В и 3 кВт). У "Герань-4" и "Герань-5" есть китайские моторы и электроника управления ими;

самые реактивные двигатели с тягой от 400 Н и другие двигатели для дронов мощностью более 16 кВт, это основа оснований Гераней;

технологии противопомеховой спутниковой навигации и управления роем дронов.

Власюк подчеркнул, что не подпадает под контроль:

16-канальная противопомеховая CRPA-антенна из «Герань-2» с китайскими модулями и модулем позиционирования Unicore UC9810. Под контроль попала только технология, а не само оборудование;

навигационные модули;

камеры на подвесе и сервоприводы;

двигатель из дрона «Пародия» мощностью около 4 кВт, то есть ниже порога;

LTE-модемы;

микросхемы, преобразователи питания, реле, разъемы десятков китайских производителей в Геранях, Х-101 и Искандере.

"То есть больше не попало, чем попало. Следим за потенциальным применением контроля к тому, что подпадает", - констатировал Власюк.

Он добавил, что Киев передал "максимально подробную информацию" о каждом китайском компоненте в российском оружии: фото, маркировку, данные о производителе.

"Меньше китайских компонентов в российских дронах - скорее наступление мира", - подчеркнул уполномоченный президента.

Роль Китая в снабжении обеих сторон конфликта

Китай является ключевым спонсором российской военной машины, поставляя Москве товары двойного назначения для ее военно-промышленного комплекса.

В то же время украинская индустрия беспилотников также вынужденно опирается на китайскую компонентную базу из-за отсутствия альтернатив на Западе.

Поэтому Пекин фактически снабжает деталями для дронов и Украину, и Россию.

Украина сможет потратить часть средств по оборонному кредиту Европейского Союза на закупку китайских компонентов для беспилотников. Брюссель согласовал соответствующее исключение из общих правил, подчеркивающих глубокую зависимость Европы от Китая в вопросе критически важных деталей на фоне медленного развития собственного оборонно-промышленного комплекса.