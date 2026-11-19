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Китай ограничил экспорт комплектующих для российских дронов
18 ноября в Китае вступили в силу новые правила экспортного контроля, касающиеся комплектующих, используемых в производстве российских ударных дронов.
Как пишет Dilo, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
По его словам, с 18 ноября в Китае действуют новые правила экспортного контроля на товары для дронов (сообщение №49).
Китай вводит ограничения
"Мы сопоставили их с некоторыми китайскими компонентами, которые находим в российских Геранях, ракетах и разведывательных дронах", - отметил Власюк.
Он уточнил, что под контроль подпадают, в частности:
- технологии производства двигателей для дронов (именно сейчас Россия налаживает в Алабуге массовый выпуск реактивных двигателей для «Герань-4» с использованием китайского оборудования и технической помощи. Передача таких технологий теперь нуждается в лицензии);
- радиомодули, специально созданные для дронов, мощностью от 30 dBm или с управлением более десяти аппаратов. Вероятно, сюда попадает mesh-радиомодуль, найденный в Геране-5;
- мощные бесщеточные моторы и регуляторы оборотов (от 48 В и 3 кВт). У "Герань-4" и "Герань-5" есть китайские моторы и электроника управления ими;
- самые реактивные двигатели с тягой от 400 Н и другие двигатели для дронов мощностью более 16 кВт, это основа оснований Гераней;
- технологии противопомеховой спутниковой навигации и управления роем дронов.
Власюк подчеркнул, что не подпадает под контроль:
- 16-канальная противопомеховая CRPA-антенна из «Герань-2» с китайскими модулями и модулем позиционирования Unicore UC9810. Под контроль попала только технология, а не само оборудование;
- навигационные модули;
- камеры на подвесе и сервоприводы;
- двигатель из дрона «Пародия» мощностью около 4 кВт, то есть ниже порога;
- LTE-модемы;
- микросхемы, преобразователи питания, реле, разъемы десятков китайских производителей в Геранях, Х-101 и Искандере.
"То есть больше не попало, чем попало. Следим за потенциальным применением контроля к тому, что подпадает", - констатировал Власюк.
Он добавил, что Киев передал "максимально подробную информацию" о каждом китайском компоненте в российском оружии: фото, маркировку, данные о производителе.
"Меньше китайских компонентов в российских дронах - скорее наступление мира", - подчеркнул уполномоченный президента.
Роль Китая в снабжении обеих сторон конфликта
Китай является ключевым спонсором российской военной машины, поставляя Москве товары двойного назначения для ее военно-промышленного комплекса.
В то же время украинская индустрия беспилотников также вынужденно опирается на китайскую компонентную базу из-за отсутствия альтернатив на Западе.
Поэтому Пекин фактически снабжает деталями для дронов и Украину, и Россию.
Украина сможет потратить часть средств по оборонному кредиту Европейского Союза на закупку китайских компонентов для беспилотников. Брюссель согласовал соответствующее исключение из общих правил, подчеркивающих глубокую зависимость Европы от Китая в вопросе критически важных деталей на фоне медленного развития собственного оборонно-промышленного комплекса.