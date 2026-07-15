Украина сможет покупать китайские детали для дронов за деньги ЕС

Украина сможет потратить часть средств по оборонному кредиту Европейского Союза на закупку китайских компонентов для беспилотников. Брюссель согласовал соответствующее исключение из общих правил, подчеркивающих глубокую зависимость Европы от Китая в вопросе критически важных деталей на фоне медленного развития собственного оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

По словам источников издания, Киев получил специальное разрешение в пределах первого транша на сумму около 6 миллиардов евро, которое направлено на финансирование закупок беспилотников. Эти средства являются частью более масштабного пакета помощи в размере 60 миллиардов евро, зарезервированного именно на нужды украинской обороны.

Проблема дефицита деталей в Европе и исключения Брюсселя

В обычных условиях использование кредита ЕС предусматривает строгие ограничения. Военная продукция должна закупаться преимущественно на внутреннем рынке Евросоюза, в самой Украине или у одобренных партнеров. Для других поставщиков действует предел, когда доля иностранных деталей в контракте не должна превышать 35%. Кроме того, закупки оружия не должны противоречить интересам ЕС.

Однако европейские оборонные заводы пока не способны быстро обеспечить Украину необходимым количеством комплектующих. Именно поэтому в регламенте предусмотрено исключение на случай острого дефицита.

Запрос от Киева: Украина официально попросила и получила разрешение на закупку некоторых китайских деталей для БпЛА, которые невозможно найти на европейском рынке в нужном объеме.

Позиция Еврокомиссии: представитель ЕК подтвердил журналистам, что для быстрого реагирования на неотложные нужды Украины возможны отклонения от правил, но их предоставляют только в исключительных случаях. Теперь Европа работает над расширением собственного производства, чтобы в будущем полностью отказаться от подобных уступок.

По оценкам украинских чиновников, сегодня на беспилотники приходится около 80% потерь российских окупантов на поле боя. Хотя Украина построила одну из самых инновационных отраслей производства дронов в Европе, сумасшедшие объемы использования БПЛА заставляют искать импортные компоненты.

Роль Китая в снабжении обеих сторон конфликта

Ситуация за исключением для Украины ярко иллюстрирует противоречивую роль Пекина, фактически обеспечивающего деталями обе стороны.

ЕС неоднократно обвинял Китай в том, что он является ключевым спонсором российской военной машины, снабжая Москвой товарами двойного назначения для ее военно-промышленного комплекса. В то же время в Брюсселе признают, что украинская индустрия беспилотников также вынужденно опирается на китайскую компонентную базу из-за отсутствия альтернатив на Западе.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС позволит Украине покупать британское оружие за счет кредита на 60 миллиардов евро. После длительных переговоров стороны вышли на финальную прямую подписание соглашения, которое позволит привлекать средства европейского кредита для оплаты заказов у производителей из Великобритании.