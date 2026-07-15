Україна зможе купувати китайські деталі для дронів за гроші ЄС

Україна зможе витратити частину коштів із оборонного кредиту Європейського Союзу на закупівлю китайських компонентів для безпілотників. Брюссель погодив відповідний виняток із загальних правил, що підкреслює глибоку залежність Європи від Китаю у питанні критично важливих деталей на тлі повільного розвитку власного оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

За словами джерел видання, Київ отримав спеціальний дозвіл у межах першого траншу на суму близько 6 мільярдів євро, який спрямований на фінансування закупівель безпілотників. Ці кошти є частиною масштабнішого пакету допомоги обсягом 60 мільярдів євро, зарезервованого саме на потреби української оборони.

Проблема дефіциту деталей в Європі та винятки Брюсселя

За звичайних умов використання кредиту ЄС передбачає суворі обмеження. Військова продукція має закуповуватися переважно на внутрішньому ринку Євросоюзу, в самій Україні або у схвалених партнерів. Для інших постачальників діє ліміт, коли частка іноземних деталей у контракті не повинна перевищувати 35%. Крім того, закупівлі зброї не мають суперечити безпековим інтересам ЄС.

Проте європейські оборонні заводи наразі не здатні швидко забезпечити Україну необхідною кількістю комплектуючих. Саме тому в регламенті передбачено виняток на випадок гострого дефіциту.

Запит від Києва: Україна офіційно попросила та отримала дозвіл на закупівлю певних китайських деталей для БпЛА, які неможливо знайти на європейському ринку у потрібному обсязі.

Позиція Єврокомісії: представник ЄК підтвердив журналістам, що для швидкого реагування на нагальні потреби України можливі відхилення від правил, але їх надають лише у виняткових випадках. Наразі Європа працює над розширенням власного виробництва, щоб у майбутньому повністю відмовитися від подібних поступок.

За оцінками українських посадовців, сьогодні на безпілотники припадає близько 80% втрат російських окупантів на полі бою. Хоча Україна побудувала одну з найінноваційніших галузей виробництва дронів у Європі, шалені обсяги використання БпЛА змушують шукати імпортні компоненти.

Роль Китаю у постачанні обом сторонам конфлікту

Ситуація з винятком для України яскраво ілюструє суперечливу роль Пекіна, який фактично забезпечує деталями обидві сторони.

ЄС неодноразово звинувачував Китай у тому, що він є ключовим спонсором російської військової машини, постачаючи Москві товари подвійного призначення для її військово-промислового комплексу. Водночас у Брюсселі визнають, що українська індустрія безпілотників також вимушено спирається на китайську компонентну базу через брак альтернатив на Заході.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за рахунок кредиту на 60 мільярдів євро. Після тривалих переговорів сторони вийшли на фінальну пряму щодо підписання угоди, яка дозволить залучати кошти європейського кредиту для оплати замовлень у виробників із Великої Британії.