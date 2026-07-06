8,3 мільярда гривень на оборону: Кабмін розподілив кошти для Сил безпеки

Уряд розподілив 8,3 мільярда гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки й оборони. Фінансування отримають СБУ, ГУР Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв’язку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За її словами, ці кошти будуть спрямовані на оборонні та безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей.

Очільниця Уряду наголосила, що держава послідовно зміцнює можливості Сил безпеки й оборони, аби забезпечити їх усім необхідним для захисту України та ефективної відповіді на російський терор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Уряд додатково виділив 220 млн грн на потреби Сил оборони України. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове спрямування 220 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.