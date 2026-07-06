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8,3 миллиарда гривен на оборону: Кабмин распределил средства для Сил безопасности

гривны
Кабмин распределил средства для Сил безопасности

Правительство распределило 8,3 миллиарда гривен из резерва средств, предусмотренных на 2026 год для сектора безопасности и обороны. Финансирование получат СБУ, ГУР Минобороны, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Госспецсвязи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, эти средства будут направлены на оборонные и безопасности потребности, денежное обеспечение военнослужащих, а также на усиление материально-технической базы и разведывательных способностей.

Глава правительства подчеркнула, что государство последовательно укрепляет возможности Сил безопасности и обороны, чтобы обеспечить их всем необходимым для защиты Украины и эффективного ответа на российский террор.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство дополнительно выделило 220 млн грн на нужды Сил обороны Украины. Кабинет министров принял решение о дополнительном направлении 220 миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины.

Автор:
Максим Кольц