США та Європа готують мирний план для України із замороженням лінії фронту

Сполучені Штати Америки та європейські партнери напрацьовують спільну мирну пропозицію, покликану надати фінансові й безпекові вигоди Україні та Росії як основу для територіального врегулювання, яке водночас не задовольнить максимальних військових цілей жодної зі сторін.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Washington Post.

Основою дипломатичних зусиль став принцип розширення масштабу проблеми та її вирішення, аби обидві країни побачили повоєнні перспективи та погодилися на компроміси. Перемовини велися під час шестигодинної зустрічі у Флориді, яку провели американські спецпосланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф за участі представників України, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Головною умовою для просування плану США називають взаємне припинення ударів по нафтопереробних заводах. Президент США Дональд Трамп наполягає на зупинці українських атак на російські НПЗ, через відмову від чого Вашингтон уклав окрему угоду з Москвою щодо дизельного пального в обхід щойно підписаного закону про санкції та пригрозив припинити надання Києву розвідувальних даних.

Чотири ключові елементи мирного пакета

За даними обізнаного американського посадовця, напрацьований план містить чотири базові пункти:

Відбудова України: Світовий банк та інвестиційна компанія "BlackRock" готують механізм фінансування відновлення зруйнованої інфраструктури, допомоги родинам загиблих і поранених військових та підтримки економіки, очікуючи від Києва чітких оцінок витрат і гарантій прозорості;

Гарантії безпеки: Україна має отримати зобов'язання від США та європейських держав щодо військової відповіді в разі нової російської агресії, аналогічні до статті 5 Статуту НАТО, водночас для РФ передбачені домовленості з Європою щодо її безпекових занепокоєнь;

Енергетична інтеграція: створення спільної енергетичної системи, зокрема функціонування трубопроводу для постачання російської нафти й газу до Європи з розподілом прибутків між Україною та РФ, а також поступове скасування накладених на Москву економічних санкцій;

Територіальне розмежування: пункт, який передбачає припинення вогню вздовж поточної лінії фронту або "лінії контролю", що де-факто залишає під російською окупацією захоплені території, зокрема Донбас.

Попри розбіжності та обурення європейських лідерів американською дизельною угодою, союзники підтверджують готовність продовжувати дипломатичний процес, хоча дані розвідки свідчать, що Володимир Путін наразі не виявляє реальної готовності до завершення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про нібито досягнення домовленостей щодо "енергетичного перемир'я" між Україною та РФ, а також про реакцію на це Володимира Зеленського. Американський лідер укотре заявляв про начебто припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.